Mihai Bobonete s-a plâns de zgomotul de la un concert organizat la Federația de Tir Sportiv, în zona Băneasa: „La 4:31 să-mi sară geamurile de la dormitor…”. Ironii la adresa Poliției din Voluntari

Actorul Mihai Bobonete s-a plâns duminică, la 5 dimineața, de zgomotul produs de un concert organizat în incinta Federației de Tir Sportiv, în zona Băneasa. „Nu sunt genul de batran care nu intelege genul asta de manifestatie dar la 4:31 sa-mi sara geamurile de la dormitor…”, a precizat el. Poliția Voluntari doar a amendat organizatorii după ce a primit zeci de sesizări. La începutul lunii iulie, locuitorii din zonă s-au plâns de zgomotul infernal de la festivalul Nostalgia, amintește

„La 4:30 m-a intrebat copilul unde putem merge sa dormim ca nu mai poate asa. E ceva oribil si nu sunt genul de batran care nu intelege genul asta de manifestatie dar la 4:31 sa-mi sara geamurile de la dormitor… Politia orasului Voluntari m-a sunat acum sa-mi spuna ca au sanctionat organizatorii festivalului cu pricina pentru ca au primit zeci de sesizari… m-au rupt, va dati seama? Adica i-au nenorocit pe aia si ne-au ajutat pe noi cetatenii cu mega siguranta si incredere”, a scris Mihai Bobonete. pe Facebook.

Anterior, organizatorii anunțau: „The Mission, primul organizator de muzică electronică din România, continuă seria de party-uri The Mission in the Forest, sâmbătă, 29 iulie cu Solomun. Dj-ul va susține un set prelungit, în mijlocul Pădurii Băneasa, la Federația Română de Tir Sportiv”.

au fost în zonă și din cauza festivalului Nostalgia, care a fost organizat tot în incinta Federației De Tir Sportiv. Festivalul nu a avut autorizație nici de la Primăria Sectorului 1, nici de la Protecția Mediului, dar ar fi obținut un acord de la Primăria Voluntari și Autoritatea Silvică. Oamenii din zonă au depus atunci zeci de plângeri în legătură cu poluarea fonică, dar degeaba. Poliția București, Poliția Ilfov, Jandarmeria București și brigada mobilă de jandarmi de la una la alta.