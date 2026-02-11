Curtea de Apel București (CAB) a respins miercuri, ca nefondată, cererea formulată de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicita suspendarea din funcție a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș. Hotărârea a fost pronunțată de judecătoarea Olimpiea Crețeanu.

Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. De ce a fost depusă cererea și ce s-a întâmplat anterior

Demersul avocatei AUR a fost analizat de instanță după două amânări succesive ale pronunțării. Cu doar o zi înainte, o altă judecătoare de la , Georgeana Viorel, respinsese o cerere similară care îl viza exclusiv pe judecătorul Dacian Cosmin Dragoș.

Astfel, cele două decizii consecutive ale Curții de Apel au blocat, cel puțin temporar, tentativa de suspendare a magistraților CCR, menținând situația actuală din cadrul Curții Constituționale.

Ce mize sunt în joc la nivelul Curții Constituționale

Dacian Cosmin Dragoș este asociat taberei din CCR care susține proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale. Această tabără are, potrivit informațiilor din spațiul public, o majoritate extrem de strânsă, de 5 la 4.

În acest context, orice modificare de componență ar putea schimba raportul de forțe în Curtea Constituțională, cu efecte directe asupra unor decizii majore legate de legislația privind pensiile speciale și alte reforme sensibile.

Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. Care este motivarea instanței și ce spune hotărârea

În motivarea publicată, instanța a respins cererile de suspendare ca nefondate și a decis sesizarea cu o excepție de neconstituționalitate. Soluția pe scurt, consemnată în hotărâre, este următoarea:

“Tip solutie: Respinge cererea de suspendare

Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României formulată de pârâtul Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială.

Sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în măsura în care aceste dispoziţii legale ar fi interpretate în sensul că sintagma „activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior” ar putea viza, pe de o parte, doar activitatea didactică din cadrul unei facultăţi de drept, iar nu şi activitatea didactică de predare a diferitelor discipline de drept în cadrul oricăror facultăţi (ca instituţii de învăţământ superior), respectiv, pe de altă parte, ar putea viza exclusiv funcţia de avocat, judecător, procuror, notar sau consilier juridic, iar nu şi activitatea de cercetare (în domeniile dreptului), cercetare ştiinţifică (în domeniile dreptului), consultanţă juridică de specialitate inclusiv în administraţia publică ori în elaborarea de acte normative., raportat la dispoziţiile art. 53 şi art. 143 din Constituţia României.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de pârâţii Dacian Cosmin Dragoş, Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Mihai Busuioc prin întâmpinări, ca nefondată. Respinge excepţia tardivităţii cererii invocată de pârâtul Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Dacian Cosmin Dragoş şi Senatul României prin întâmpinări, ca nefondată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată de pârâţii Dacian Cosmin Dragoş, Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Mihai Busuioc prin întâmpinări, ca nefondată.”.

Ce mai scrie în motivare

“Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de pârâţii Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială şi Dacian Cosmin Dragoş prin întâmpinări ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei de obiect invocată de pârâtul Mihai Busuioc prin întâmpinare ca nefondată.

Respinge cererile de suspendare executare act administrativ cu referire la Decret 774/08.07.2025 publicat în M.Of.643/08.07.2025 şi Hotărârea Senatului României nr. 64/24.06.2025 publicată în M.Of.587/24.06.2025 formulate de reclamanta Uscov Silvia în contradictoriu cu pârâţii Dacian Cosmin Dragoş, Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Mihai Busuioc ca nefondate.

Definitivă în ceea ce priveşte soluţia pronunţată cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a IX a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 11.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 11.02.2026”, se mai arată în motivare, potrivit Știripesurse.

Ce urmează în acest caz și care sunt pașii legali

Decizia privind sesizarea Curții Constituționale este definitivă, însă în ceea ce privește cererile de suspendare, hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Între timp, componența Curții Constituționale rămâne neschimbată, iar judecătorii vizați își pot exercita în continuare atribuțiile.