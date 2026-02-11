Reacția ministrului Justiției după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe pensiile speciale. Pierdem cele 231 de milioane de euro?

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu dorește să comenteze numărul amânărilor dispuse de Curtea Constituțională pe tema pensiilor speciale, dar pare convins că fiecare amânare are un motiv real.

Reacția lui Radu Marinescu după amânarea de la Curtea Constituțională

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu a vrut să comenteze cele cinci amânări de la pe tema pensiilor speciale.

„Important e să avem o dezlegare a acestor critici de constituționalitate. Nu pot comenta amânările, în tot și în parte, dacă ele sunt sau nu justificate. Sigur că ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională în ceea ce privește acest proiect al Executivului și care a fost asumat și prin programul de guvernare. Pe de altă parte, există niște reguli, într-adevăr, în normativele care reglementează funcționarea Curții Constituționale.”, a declarat Radu Marinescu în direct pe B1 TV.

Despre cele 231 de milioane de euro, ministrul Justiției spune că nu el trebuie întrebat.

„Actul de justiție trebuie să aibă în vedere considerentele care țin de latura de constituționalitate și de justiție. Sunt importante și considerentele economice, dar nu pot eu formula reproșuri sau observații în legătură cu acest aspect. Sper să nu se piardă fonduri. Relații vă pot da colegii mei de la Ministerul Investițiilor și de la Ministerul Muncii, care se ocupă de jalonul respectiv.

În cadrul Guvernului există competențe partajate și fiecare ne facem treaba în funcție de aceste competențe. Ministerul Justiției și-a făcut treaba dată prin legea care impune aceste competențe.”, a declarat ministrul Justiției.

CCR ar putea decide sesizarea Curții Europene de Justiție

Înalta Curte a cerut sesizarea CJUE pentru a verifica dacă legea este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene, invocând posibile încălcări ale principiilor proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime. Iar decizia finală privind dacă această sesizare ajunge la Curtea Europeană de Justiție aparține CCR. Radu Marinescu explică, că în aceste condiții, .

„Din datele pe care le am în momentul de față, au mai existat astfel de solicitări făcute. Dacă se respinge această cerere, atunci evident CCR continuă deliberarea pe aspectele deja cunoscute.

Dacă se admite această sesizare, atunci pentru lămurirea acestei chestiuni trebuie să se aștepte poziția CJUE și aici avem iar două ipoteze: dacă este o procedură accelerată este posibil să avem un interval de timp mai redus, dacă se urmează o procedură normală este posibil ca intervalul de timp să fie unul mai mare.

Acum actul de justiție nu poate fi cuantificat în timp. Mi-e greu să vă spun un termen. Putem vorbi de luni, un an sau mai mult, dar nu pot să vă prezint eu cu certitudine un astfel de interval de timp.” a declarat ministrul Justiției.