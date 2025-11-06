B1 Inregistrari!
Eveniment » Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei

Adrian A
06 nov. 2025, 13:47
Afacerile lui Vasile Pușcaș, milionarul din spatele lui Simion, au ajuns din nou în atenția procurorilor.

De ce este acuzat milionarul spatele lui Simion

Delapidare, fraudarea creditorilor și abuz de încredere sunt acuzațiile pe care procurorii i le aduc lui Vasile Pușcaș.

Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025, milionarul care l-a sprijinit pe Simion, în calitate de administrator al societăților comerciale cu sediul în Cluj-Napoca și Baia Mare, a deturnat peste 22.000.000 de lei din conturile firmei clujene către conturile societății din Maramureș, fără niciun document justificativ.

Mai mult, Vasile Pușcaș și oamenii lui ar fi efectuat noi transferuri de alte peste 22.000.000 de lei, invocând acte și datorii fictive pentru a frauda un creditor din Bihor, o societate activă în domeniul salubrizării și prelucrării deșeurilor, cauzând un prejudiciu de aproximativ 17.000.000 de lei.

Sechestru pe averea lui Vasile Pușcaș

Potrivit jurnaliștilor din presa de la Cluj, anchetatorii au și pus sechestru pe afacerile și proprietățile pe care le deține milionarul din spatele lui Simion.

Sechestrul a fost aplicat asupra a 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și părți dintr-un imobil de tip shopping center, valoarea totală a proprietăților fiind estimată la aproximativ 16.000.000 de lei.

Afaceristul nu este la primul dosar. Firmele milionarului Vasile Pușcaș au fost vizate și în iunie de două percheziții ale procurorilor. În acel dosar, omul de afaceri este anchetat pentru tentativă de înșelăciune și delapidare, iar prejudiciul estimat se ridică la peste 800.000 de euro.

Legăturile strânse dintre milionarul Pușcaș și Simion

Pușcaș a intrat în zona de influență AUR de câțiva ani și l-a susținut în campania pentru prezidențiale pe George Simion „cu cazări gratuite în facilitățile Platinia”, hoteluri și blocuri de lux din Cluj-Napoca.

„Adevărul e că cei de la AUR au stat mai mult, și cu partidul… s-au cazat la noi că noi ne facem treaba foarte profi pe partea de restaurante, cazare, hoteluri. E o concurență mare pe piață, orice client e binevenit. Eu votez din tot sufletul cu George Simion.”, spunea Vasile Pușcaș.

