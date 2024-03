Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, despre mitingul fermierilor: „Au ieșit în stradă dar nu aveau revendicări” (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat în emisiunea Selectiv cu Dan Bucura, că a avut suspiciuni cu privire la mitingul fermierilor. Acesta a precizat că deși fermierii au ieșit în stradă, atunci când au fost contactați pentru discuții și negocieri aceștia nu aveau revendicări:

Florin Barbu, despre mitingul fermierilor

„Problemele fermierilor le cunosc foarte bine și le știam înainte să înceapă acest miting. A început un miting al transportatorilor la care s-au alăturat și câțiva fermieri și de acolo a plecat partea de miting pe fermieri și s-a continuat pe Afumați. Imediat am sunat atât formele asociative, pentru că în moemntul acela știți foarte bine, formele asociative nu și-au asumat acest miting.

Erau 10-15 fermieri care s-au alăturat transportatorilor și au protestat. De acord. Am sunat atât fermierii din asumați, cât și formele asociative și i-am rugat, eu am un program pe care de săptămâna viitoare vreau să discut cu dumneavoastră pe toate sectoarele. Am avut sectorul de zootehnie, de procesare, vegetal, am discutat cu toate formele asociative și cu persoanele fizice care au dorit să vină la Ministerul Agriculturii să avem acest dialog. Atât formele asociative, cât și fermierii de la Afumați ne-au zis lăsați-ne până vineri pentru că nu aveau revendicări. Ei erau în stradă dar nu aveau revendicările. Atunci, normal, eu știind toate problemele bugetul Ministerului Agriculturii l-am creionat pe nevoile pe care fermierii le aveau în 2024. Inclusiv creditul fermierului cu 1,95% dobândă, iar ROBOR-ul și toate taxele sunt achitate de către Ministerul Agriculturii, e pentru prima oară în ultimii 30 de ani în România.

Toate aceste sume 25% la pompă la motorină subvenționată, tot sprijinul era trecut în bugetul Ministerului Agriculturii, toate aceste ordonanțe cu care fermierii au venit la revendicări erau pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Eu nu înțelegeam la un moment dat și probabil anumite televiziuni mă criticau, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ei ieșiseră în țară, eu i-am sunat marți sau miercuri și nu aveau revendicările. În România a început primul miting, celelalte state după aceea au venit.”