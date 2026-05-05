La Met Gala din acest an, Heidi Klum a demonstrat încă o dată că știe cum să transforme orice apariție într-un moment memorabil. Fidela stilului său spectaculos, vedeta a dus creativitatea la un alt nivel, interpretând perfect tema „Fashion Is Art”. Ținuta sa a captat instant atenția și s-a numărat printre cele mai comentate ale serii.
Spectaculoasă până la ultimul detaliu, apariția lui Heidi Klum la Met Gala din New York a depășit granița dintre modă și artă. Inspirată de sculptura „Veiled Vestal” a artistului italian Raffaele Monti, modelul în vârstă de 52 de ani a reușit să creeze iluzia unei statui vii, potrivit Page Six.
Rochia gri, perfect mulată, a fost concepută pentru a imita textura marmurei. Materialul a fost ales astfel încât să creeze un efect vizual impresionant, completat de detalii care sugerau un voal translucid, aparent în mișcare.
Piesa de cap, bogată și decorată floral, a adăugat dramatism întregii apariții. Machiajul monocrom, aplicat inclusiv pe dinți, față și mâini, alături de lentilele de contact, au dus transformarea la un alt nivel. Rezultatul a fost un look hipnotizant care a transformat-o într-o veritabilă sculptură modernă.
Apariția spectaculoasă nu a fost deloc întâmplătoare, ci a avut în spate o sursă clară de inspirație artistică. Potrivit presei internaționale, ținuta vedetei a fost un omagiu adus sculpturii „Veiled Vestal”. Aceasta a fost realizată în 1847 de artistul italian Raffaele Monti.
Lucrarea a fost comandată cu un an înainte și înfățișează o vestală. Aceasta era o preoteasă a zeiței romane Vesta, simbol al purității și misterului în Antichitate. În secolul al XIX-lea, sculpturile „voalate” erau extrem de apreciate, stârnind fascinația publicului prin iluzia delicată a materialului translucid sculptat în marmură.
Opera a fost expusă inițial la Chiswick House, în vestul Londrei. Astăzi poate fi admirată la Chatsworth House, unde continuă să impresioneze prin rafinamentul și realismul său.