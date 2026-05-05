La Met Gala din acest an, a demonstrat încă o dată că știe cum să transforme orice apariție într-un moment memorabil. Fidela stilului său spectaculos, vedeta a dus creativitatea la un alt nivel, interpretând perfect tema „Fashion Is Art”. Ținuta sa a captat instant atenția și s-a numărat printre cele mai comentate ale serii.

Cum a transformat Heidi Klum arta în modă la Met Gala

Spectaculoasă până la ultimul detaliu, apariția lui Heidi Klum la Met Gala din New York a depășit granița dintre modă și artă. Inspirată de sculptura „Veiled Vestal” a artistului italian Raffaele Monti, modelul în vârstă de 52 de ani a reușit să creeze iluzia unei statui vii, potrivit .

Rochia gri, perfect mulată, a fost concepută pentru a imita textura marmurei. Materialul a fost ales astfel încât să creeze un efect vizual impresionant, completat de detalii care sugerau un voal translucid, aparent în mișcare.

Piesa de cap, bogată și decorată floral, a adăugat dramatism întregii apariții. Machiajul monocrom, aplicat inclusiv pe dinți, față și mâini, alături de lentilele de contact, au dus transformarea la un alt nivel. Rezultatul a fost un look hipnotizant care a transformat-o într-o veritabilă sculptură modernă.