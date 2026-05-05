B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație

Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație

Ana Beatrice
05 mai 2026, 21:54
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Heidi Klum attends the Met Gala in New York, NY on May 5, 2026. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. Cum a transformat Heidi Klum arta în modă la Met Gala
  2. De ce a ales Heidi Klum să se transforme într-o statuie

La Met Gala din acest an, Heidi Klum a demonstrat încă o dată că știe cum să transforme orice apariție într-un moment memorabil. Fidela stilului său spectaculos, vedeta a dus creativitatea la un alt nivel, interpretând perfect tema „Fashion Is Art”. Ținuta sa a captat instant atenția și s-a numărat printre cele mai comentate ale serii.

Cum a transformat Heidi Klum arta în modă la Met Gala

Spectaculoasă până la ultimul detaliu, apariția lui Heidi Klum la Met Gala din New York a depășit granița dintre modă și artă. Inspirată de sculptura „Veiled Vestal” a artistului italian Raffaele Monti, modelul în vârstă de 52 de ani a reușit să creeze iluzia unei statui vii, potrivit Page Six.

Rochia gri, perfect mulată, a fost concepută pentru a imita textura marmurei. Materialul a fost ales astfel încât să creeze un efect vizual impresionant, completat de detalii care sugerau un voal translucid, aparent în mișcare.

Piesa de cap, bogată și decorată floral, a adăugat dramatism întregii apariții. Machiajul monocrom, aplicat inclusiv pe dinți, față și mâini, alături de lentilele de contact, au dus transformarea la un alt nivel. Rezultatul a fost un look hipnotizant care a transformat-o într-o veritabilă sculptură modernă.

Heidi Klum attends the Met Gala in New York, NY on May 5, 2026. Sursă Foto: Hepta.ro

De ce a ales Heidi Klum să se transforme într-o statuie

Apariția spectaculoasă nu a fost deloc întâmplătoare, ci a avut în spate o sursă clară de inspirație artistică. Potrivit presei internaționale, ținuta vedetei a fost un omagiu adus sculpturii „Veiled Vestal”. Aceasta a fost realizată în 1847 de artistul italian Raffaele Monti.

Lucrarea a fost comandată cu un an înainte și înfățișează o vestală. Aceasta era o preoteasă a zeiței romane Vesta, simbol al purității și misterului în Antichitate. În secolul al XIX-lea, sculpturile „voalate” erau extrem de apreciate, stârnind fascinația publicului prin iluzia delicată a materialului translucid sculptat în marmură.

Opera a fost expusă inițial la Chiswick House, în vestul Londrei. Astăzi poate fi admirată la Chatsworth House, unde continuă să impresioneze prin rafinamentul și realismul său.

Tags:
Citește și...
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Monden
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
Monden
Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
Ce face Theo Rose cu banii primiți din campaniile publicitare. Detaliul surprinzător care o dă de gol
Monden
Ce face Theo Rose cu banii primiți din campaniile publicitare. Detaliul surprinzător care o dă de gol
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
Monden
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
Adele, la 38 de ani: de la copilăria fără tată la statutul de superstar global. Povestea unei voci care a transformat durerea în succes
Monden
Adele, la 38 de ani: de la copilăria fără tată la statutul de superstar global. Povestea unei voci care a transformat durerea în succes
Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
Monden
Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
Monden
„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
Monden
Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
„Am crescut pe vinil, ea pe Insta”. Mesajul neașteptat al lui CRBL despre iubita sa.
Monden
„Am crescut pe vinil, ea pe Insta”. Mesajul neașteptat al lui CRBL despre iubita sa.
Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
Monden
Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
Ultima oră
22:33 - „Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
22:31 - Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
22:13 - Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)
22:05 - Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
21:57 - Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
21:44 - PNL a decis să intre în Opoziție. Ciucu: PSD să-și asume guvernarea, acum că a construit o nouă majoritate cu AUR (VIDEO)
21:28 - Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
21:20 - Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
21:16 - Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
21:08 - Simion: „Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”. Critici pentru UDMR (VIDEO)