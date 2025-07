Ministrul Educației, Daniel David: „Numai sistemul de burse din România pentru elevi și studenți reprezintă peste 20% din deficitul pentru care noi întoarcem România pe dos”

Ministrul Educației, Daniel David, a precizat că trebuie regândit sistemul burselor pentru elevi, astfel încât bursa socială să fie pentru cei care au nevoie de ea, în timp ce “meritul să fie merit”.

ȚNu știu câți se vor califica pentru condițiile sociale, de exemplu. Cu siguranță, bugetul va fi mai mic. În toată această regândire a burselor, accentul major l-am lăsat pe bursele sociale, fiindcă bursele sociale sunt accesate în primul rând de copiii din mediile rurale.

Dar, în același timp, cred că învățământul rural trebuie regândit în esența lui. În acest moment este foarte fragmentat. Cum spuneam, cu școli mici, împrăștiate, n-ai titulari, că trebuie să meargă în trei sau patru școli”, a spus Daniel David la .

Daniel David a mai precizat că e nevoie de o concentrare a resurselor educaționale, unde sunt multe școli mici, o școală mai mare în centru de comună sau într-un alt sat din comuna respectivă.

“Campusurile rurale reprezintă un alt demers foarte important, în care aduci la un loc copiii de pe nu știu, stabilim 70-100km, îi aduci într-un campus rural în care au dormitor, cantină, unde pot să-și mănânce, sală de sport și învață. Și atunci le poți duce și profesori care au poziția de titular acolo.”

Ministrul Educației a spus că burse din România pentru elevi și studenți reprezintă peste 20% din deficitul bugetar:

„Sistemul de educație are nevoie de mai mulți bani. Problema este când aduci bani, cum am făcut noi în ultimii 2-3 ani, mulți bani, dar îi pui într-un sistem nereformant, un sistem în care sunt multe anomalii și atunci, având foarte multe anomalii, dacă aduci resurse financiare, nu faci decât să amplifici anomaliile și la un moment dat ele se văd, atrag atenția celor din afara sistemului. Iar când ai situații de criză fiscală, financiară, cum vrem s-o numim, toată lumea te întreabă cu ce te ocupi.

De exemplu, numai sistemul de burse din România pentru elevi și studenți reprezintă peste 20% din deficitul pentru care noi întoarcem România pe dos. Nu avem de ce să tăiem salarii, pentru că salariile sunt mici în educație în comparație cu sănătatea, de exemplu, sau în zona de cercetare-dezvoltare, inovare. Dar, dincolo de protecția omului și de protecția salariului pe care îl are, noi avem de făcut restructurări ca să modificăm acele anomalii care sunt importante și uite, au atras atenția oamenilor din afara sistemului”.