Ministrul Mediului, Tanczos Barna, despre împușcarea urșilor agresivi: Nu poate fi vorba de abuzuri pentru că intervențiile vor fi strict în intravilan, pentru protejarea vieții umane (VIDEO)

Ordonanța de urgență care va permite împușcarea urșilor agresivi intră luni în procedură de avizare interministerială. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat pentru B1 TV că, prin această ordonanță de urgență nu poate fi vorba de abuzuri pentru că vorbim despre intervenții strict în intravilan:

“Parcursul pe care îl propunem noi este trimiterea pe circuitul de avizare interministerial, un circuit care poate să dureze câteva zile.

În același timp voi informa în cursul zilei de astăzi și pe domnul prim-ministru cu privire la modalitatea de intervenție pe care o propunem și urmează ca Hotărârea de Guvern care reglementează gestionarea tipurilor de risc să fie de asemenea modificată, intrăm într-o procedură de avizare interministerială tot săptămâna aceasta și după apariția acestor acte normative va trebui ă emitem un Ordin de ministru comun, cu instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de atac de animale sălbatice sau carnivore mari, astfel încât să putem încadra riscurile în funcție de situație și să putem descrie fiecare situație în mod exact, clar și să fie la nivelul echipelor de intervenție un manual, astfel încât, comentariile ulterioare să fie reduse la minim.

Raportul l-am depus săptămâna trecută la cabinetul prim-ministrului, am vorbit inclusiv săptămâna trecută despre acest subiect cu dânsul, am centralizat împreună cu ministeruld e interne toate intervențiile care au avut loc în ultimii cinci ani, împreună cu conducerea STS am făcut o analiză pe apelurile 112, am arătat evoluția acestor fenomene, am transmis de asemenea care au fost costurile de despăgubire suportate d estatul român, în ultimii 5 ani”, a declarat ministrul Mediului.

Acesta a apreciat ca fiind tendențioase interpretările unor ONG-uri ce compară intervențiile propuse prin OUG cu vânătoarea:

“Prin această ordonanță de urgență nu poate fi vorba de abuzuri pentru că vorbim despre intervenții strict în intravilan, pentru protejarea vieții umane. Toate interpretările privind compararea acestor intervenții cu vânătoarea este tendențioasă și nu au nicio bază.Sper să nu dureze mai mult de o săptămână-două acest circuit de avizare interministerială”.