Acasa » Eveniment » Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)

Ana Beatrice
21 dec. 2025, 20:08
Sursa Foto: Captură Video - B1 TV
Cuprins
  1. Cum arată cel mai nou proiect al Consiliului Județean Ilfov
  2. Cum se va implementa proiectul și cine va primi gratificațiile

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov, a vorbit în Podcastul B1, moderat de Alex Vlădescu, despre cel mai nou proiect realizat de echipa CJ Ilfov.

Cum arată cel mai nou proiect al Consiliului Județean Ilfov

Întrebată care este proiectul cel mai apropiat de suflet, Mirabela Dumitrache a recunoscut că este dificil să aleagă doar unul, având în vedere complexitatea activității Consiliului Județean Ilfov.

„Să știți că este foarte dificil să numești un proiect care ar fi cel mai important, cel mai de suflet, dar pentru că suntem în luna emoțiilor, în luna decembrie, o să punctez cel mai recent proiect pe care echipa Consiliului Județean Ilfov l-a construit, l-a votat în ședința de Consiliu chiar de curând. Este vorba despre proiectul „Ilfov prețuiește. Ne respectăm eroii. Respect și Recunoștință” pentru veteranii de război, pentru urmașii acestora și pentru deținuții politici. Vorbim despre un proiect de suflet pentru președintele Consiliului Județean, pentru Hubert Thuma. De la el a venit această inițiativă, pentru ca în luna decembrie, veteranii din al Doilea Război Mondial și deținuții politici, dar și, bineînțeles, urmașii acestora, să primească din partea Consiliului Județean Ilfov o gratificație de 1500 de lei”, a specificat ea.

Cum se va implementa proiectul și cine va primi gratificațiile

„A fost votat. A fost aprobat acest proiect. Este oficial. În momentul de față suntem în derulare cu procedurile prin care trebuie să întocnim o listă oficială cu aceste persoane. Sunt procedurile în derulare, fiecare trebuie să vină. Care este urmaș, veteran sau deținut politic, trebuie să vină cu niște acte doveditoare. Se stabilezi niște liste oficiale și, mai departe, toți vor primi aceste gratificații”, a mai declarat Mirabela Dumitrache în Podcastul B1.

