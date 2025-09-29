Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)

B1 Inregistrari!
29 sept. 2025, 15:15
Sursa foto: Captura video B1 TV

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, despre dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din județul Ilfov.

Mirabela Dumitrache a explicat faptul că sistemul educațional din Ilfov funcționează pe baza unei colaborări strânse între Consiliul Județean Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și primăriile locale. Această abordare este denumită „asociere”.

Purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov a subliniat faptul că, în cadrul acestor asocieri, Consiliul Județean Ilfov contribuie, de cele mai multe ori, cu cea mai mare parte a finanțării, în timp ce primăriile locale completează suma necesară pentru realizarea proiectelor.

Ce presupun proiectele prin asocierea între CJ Ilfov și primăriile din județ

Dumitrache a mai menționat că există o listă lungă de localități din Ilfov (aproape jumătate din județ), printre care Clinceni, Bragadiru, Tunari, Cernica, Berceni, Popești-Leordeni, care beneficiază de proiecte dedicate preșcolarilor și școlarilor.

“Cum arată începutul școlilor, atunci când vorbim despre infrastructura educațională? Și doamna inspector a punctat mai devreme, apropo de investițiile în comun, pentru că, până la urmă, suntem o echipă, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, primările din județul nostru și Consiliul Județean Ilfov.

Mă uiteam, apropo de ce vorbea doamna inspector, pe lista cu toate localitățile care include, în momentul de față, proiecte pentru preșcolari și școlari. Și este o listă foarte lungă, care include aproape jumătate din localitățile din județul Ilfov: Clinceni, Bragadiru, Brănești, Tunari, Cernica, Berceni, Popești Leordeni. Sunt localități din județul Ilfov în care noi acum avem proiecte prin asocieri. Asocierea ce înseamnă? Consiliul Județean Ilfov, în asociere cu primăria respectivă. Ce înseamnă o asociere pentru cei de acasă?

Înseamnă că Consiliul Județean Ilfov participă cu o anumită sumă de bani, de cele mai multe ori, cea mai mare parte vine de la bugetul Consiliului Județean Ilfov și suma necesară în completare, vin bani de la primăria respectivă. Practic, asta înseamnă o asociere, ca să înțeleagă cei de acasă.

Ce rezultă din această asociere? Rezultă un proiect. În cazul de față, un proiect pentru educație, pentru părinți, pentru copii, pentru cadre didactice, pentru tot ce înseamnă sistemul educațional. Vorbim de construirea de școli modulare, acolo unde numărul copiilor este în creștere și a punctat foarte corect doamna inspector, mai devreme, despre Popești Leordeni, despre Bragadiru, despre Berceni. Sunt localități despre care noi am mai punctat la dumneavoastră în emisiune. Numărul celor care se mută aici este în creștere. Și ei nu au nevoie doar de drumuri bune pe care să meargă spre școală, spre casă, spre serviciu. Au nevoie și de o școală unde să-și lase copilul. O școală de calitate, ca să arate la standarde moderne.”, a precizat Mirabela Dumitrache.

Cum arată acum unitățile de învățământ din județul Ilfov

“Vremurile s-au schimbat. Nu mai este ca pe vremea noastră, când copiii erau învățați și părinții nu se supărau că merg să-și ducă copilul într-o școală care are toaleta în curte. Nu mai există așa ceva. Dacă mergeți în Ilfov, o să vedeți școli dotate cu aparatură, o să vedeți table smart, o să vedeți aparate de monitorizare video, o să vedeți aparate de aer condiționat în sălile de clasă, o să vedeți niște săli, niște laboratoare care pot concura la orice oră cu școlile, cu unitățile de învățământ din Capitală și nu numai.

Deci vorbim de asocieri, atunci când vorbim de cum arată sistemul, nivelul de infrastructură al educației din Ilfov. De asocieri, vorbim de ridicarea, construirea, modernizarea, reabilitarea unor noi unități de învățământ, vorbim de creșe, afterschool-uri, iată, în premieră, unde părinții să-și lase copiii atunci când merg la serviciu”, a mai adăugat purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov.

