Mircea Cărtărescu a făcut o postare autoironică pe Facebook după ce Premiul Nobel pentru Literatură i-a scăpat, din nou, printre degete. Este al doilea an consecutiv în care scriitorul român este favorit pentru câștigarea premiului, însă, în cele din urmă, nu îl obține. După ce a fost anunțat laureatul din acest an, Mircea Cărtărescu a făcut o postare autoironică pe Facebook, cu trimitere la nereușita sa.

Cine a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură

Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat în acest an de , un scriitor din Ungaria. Comitetul a descris opera sa ca fiind „convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

László Krasznahorkai a fost unul dintre favoriții din acest an, alături însă și de Mircea Cărtărescu, australianul Gerald Murnan, maghiarul Peter Nadas şi pe elveţianul Christian Kracht.

Anul trecut, pentru prima dată în istoria Premiului Nobel, distincția i-a revenit unei autoare de origine asiatică a fost oferit, sud-coreeana Han Kang. În 2025 însă, Academia Suedeză a revenit la vechile sale obiceiuri de a acorda Premiul pentru Literatură unui autor european.

Ce postare a făcut Mircea Cărtărescu după ce nu a câștigat Premiul Nobel

După ce câștigătorul din acest an al Premiului Nobel pentru Literatură a fost anunțat, Mircea Cărtărescu a făcut o .

Acesta a postat o fotografie cu el și statuia lui James Joyce, un scriitor irlandez care care, de asemenea, nu a primit niciodată distincția. În descrierea fotografiei, Mircea Cărtărescu a scris: „«Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…» (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”.

Însă, comparativ cu Mircea Cărtărescu, James Joyce nu a fost niciodată nominalizat al Premiului Nobel pentru Literatura, în ciuda succesului pe care l-a cunoscut în timpul vieții.

Printre cei mai mari scriitori care nu au obținut niciodată Premiul Nobel pentru Literatuă se numără și Lev Tolstoi şi Virginia Woolf, în timp ce Jean-Paul Sartre a refuzat distincția, iar Boris Pasternak a fost obligat s-o refuze.