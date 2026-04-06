Luni aduce un ușor încălzire în majoritatea regiunilor, însă instabilitatea revine. Ploile apar în nord, centru, est și la munte, iar vântul se intensifică peste tot, atingând rafale importante pe crestele Carpaților. Maximele oscilează între 15 grade în depresiuni și 25 de grade în sud-vest și sud-est.

Nordul și centrul țării: vânt și instabilitate

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea rămâne schimbătoare, cu înnorări, momente cu soare și câteva ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul bate puternic, cu rafale ce pot ajunge la 60 km/h, iar temperaturile urcă până la 20 de grade, în special la Satu Mare, conform .

Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina se bucură de temperaturi plăcute, între 23 și 24 de grade, dar înnorările temporare aduc averse cu tunete și fulgere. Noaptea, la altitudini mari, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare.

În Transilvania, înnorările și câteva averse slabe, posibil cu descărcări electrice, alternează cu perioade însorite. La munte, vântul intensifică senzația de frig, cu rafale de peste 90 km/h pe crestele înalte, iar maximele ajung la 21 de grade în zonele joase, cum este Alba Iulia.

Vestul și sudul țării: temperaturi plăcute și câteva averse

În Banat și Crișana, vremea rămâne în general frumoasă, cu temperaturi de până la 22 de grade, dar apar ploi trecătoare pe suprafețe restrânse. Vântul bate cu putere mai ales pe crestele muntoase.

Oltenia și regiunile sudice se bucură de soare și temperaturi de vară: până la 25 de grade în Oltenia și 23 de grade la Giurgiu și Târgoviște. Vântul are intensificări moderate, însă nu afectează semnificativ ziua.

Dobrogea și Bărăgan: zi frumoasă, dar vânt puternic

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi predominant senin, cu maxime de 23 de grade după-amiaza. Vântul bate mai tare, iar noaptea norii se adună și apar ploi slabe.

București: soare și vânt mai insistent

Capitala se încălzește până la 23 de grade, cu cer senin pe tot parcursul zilei. Vântul devine mai puternic, iar noaptea temperatura minimă coboară până la 8 grade.

La munte: instabilitate accentuată și rafale puternice

În zonele montane, vremea este caldă pentru această perioadă, dar instabilitatea crește. Apar averse cu descărcări electrice, iar pe crestele Orientalilor, mai ales noaptea, se așteaptă lapoviță sau ninsoare. Vântul se intensifică semnificativ, cu rafale ce pot depăși 90 km/h la altitudini mari.