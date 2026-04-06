Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 09:45
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce vreme îi așteaptă pe turiști și când pot ajunge la mare
  2. Ce oferte promovează hotelierii
  3. Cum sunt organizate serviciile pentru familii și copii

Sezonul estival își face simțită prezența pe litoral încă de la începutul săptămânii. Temperaturile ajung până la 20 de grade Celsius, semn că vremea devine tot mai prietenoasă. Pentru cei care își doresc o escapadă la mare, veștile sunt cât se poate de bune.

Săptămâna Mare, care aduce vacanță pentru copii și zile libere pentru mulți părinți, contribuie la creșterea interesului pentru stațiuni. În același timp, pe litoral se fac ultimele pregătiri pentru sosirea turiștilor.

Ce vreme îi așteaptă pe turiști și când pot ajunge la mare

Vestea bună vine încă de la primele ore ale dimineții. Litoralul se bucură astăzi de temperaturi de 20–21 de grade Celsius. Sub razele soarelui, valorile resimțite pot ajunge chiar până la 25 de grade, ceea ce transformă ziua într-una ideală pentru o vacanță la mare.

Deși este luni, pentru mulți aceasta marchează începutul unei perioade de relaxare. Copiii sunt deja în vacanță, iar părinții care au reușit să își ia câteva zile libere profită de ocazie pentru o escapadă pe litoral. În plus, și mâine vremea se anunță la fel de frumoasă, așa că planurile pot continua fără nicio grijă.

Ce oferte promovează hotelierii

Pentru această perioadă, hotelierii au pregătit pachete atractive, menite să atragă cât mai mulți turiști. Oferta „2+1 gratis” este una dintre cele mai promovate și include toate taxele, de la cele de sărbători până la cele specifice Paștelui, informează observatornews.ro.

Prețurile pornesc de la 2.160 de lei și pot ajunge până la 3.000 de lei, în funcție de facilitățile incluse și de nivelul de confort. Unele hoteluri oferă și acces la SPA, o opțiune tot mai căutată de cei care vor să combine relaxarea cu un sejur la mare.

Cum sunt organizate serviciile pentru familii și copii

O atenție specială este acordată familiilor, în special celor care vin cu copii. Potrivit sursei menționate, în stațiunea Mamaia, multe hoteluri au pachete dedicate celor mici. Copiii de până la 5 ani beneficiază de gratuitate, iar cei cu vârste între 6 și 12 ani au reducere de 50%. De asemenea, al treilea membru al familiei plătește doar 75% din pachet.

Mai mult, sunt organizate ateliere de creație și activități speciale pentru copii. Astfel, aceștia sunt implicați și distrați pe tot parcursul șederii. În același timp, părinții se pot bucura de momente de relaxare, știind că cei mici sunt în siguranță și bine ocupați.

Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
