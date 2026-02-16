B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Mircea Geoană, mesaj clar despre SUA și viitorul României: „Trebuie să mergem la americani să facem un business case. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie”

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 23:55
Sursă Foto: Facebook - Mircea Geoana
Cuprins
  1. Ce spune Geoană despre obligația României de a-și reconfirma parteneriatul cu SUA
  2. Cum trebuie să joace România noul joc economic și strategic global

Mircea Geoană a apreciat în mod pozitiv prezența președintelui Nicușor Dan la așa-numitul Consiliu al Păcii. Fostul secretar general adjunct al NATO a explicat că un început de mandat vine cu obligația unor gesturi clare pe plan extern. El a subliniat că reconfirmarea relației privilegiate cu Statele Unite este un pas esențial în acest sens.

Ce spune Geoană despre obligația României de a-și reconfirma parteneriatul cu SUA

Mircea Geoană a declarat că este obligatoriu ca președintele României să reconfirme relația privilegiată cu Statele Unite. El a precizat că acest lucru trebuie făcut încă de la începutul mandatului. Mai mult, a subliniat că securitatea țării noastre depinde în mod direct de prezența și sprijinul american.

„Ne întâlnim și în Europa, dar până ajungem acolo, e să putem să reconfirmăm interesul american în cele trei prezențe militare americane – Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.”, a spus acesta, potrivit antena3.ro.

Fostul oficial NATO a explicat că participarea la Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump trebuie privită în contextul unor schimbări globale profunde. El a spus că aceste transformări vor redesena echilibrele politice și economice.

„Te duci la consiliul de pace care va dura probabil cel puțin trei ani – până în 20 ianuarie 2029, vom vedea după dacă rămâne sau nu rămâne. Dar, de fapt, ce am văzut și în strategia de apărare a țării, prezentată de președinte și aprobată de parlament. Acolo, cei doi consilieri prezidențiali, și Lăzurcă și Burnete au avut un rol important să-l facă un document foarte bun. România trebuie să se hotărască, dincolo de un element punctual, un consiliu de pace în Gaza și o întâlnire în Biroul Oval, dacă România vrea să joace din nou. Asta înseamnă că România trebuie să-și exprime interesul de a participa într-o formulă acceptabilă și credibilă la tot ce înseamnă Orientul Mijlociu reconfigurat după ce regimul iranian intră într-o fază de tip Venezuela”, a transmis Geoană.

Cum trebuie să joace România noul joc economic și strategic global

Mircea Geoană a explicat că România trebuie să-și schimbe abordarea în relația cu Statele Unite. El a spus că țara noastră trebuie să vină cu un „business case” solid, care să demonstreze că este un partener valoros în noua economie globală.

El a avertizat că nu este suficientă doar o relație bilaterală simbolică. România trebuie să intre în formatele în care se decid marile strategii legate de Ucraina, Orientul Mijlociu, resursele energetice și metalele rare. Fostul oficial NATO a menționat că inițiative precum formatul de la Berlin sau Pax Silica, axat pe inteligență artificială și tehnologia cipurilor, vor defini viitorul puterii economice mondiale.

„Trebuie să mergem la americani să facem un business case, avem toate marile companii de tehnologie americane prezente cu mii și mii de ingineri în România în acest moment. Toate sunt aici. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie”, a transmis Geoană.

Acesta a mai spus că țara noastră are cărți importante de jucat, dar trebuie să înțeleagă rapid că regulile s-au schimbat și că doar o strategie inteligentă și curajoasă o poate readuce la masa unde se iau deciziile majore.

„Dacă vii cu un astfel de pachet multiregional, intrăm la masă din nou cu Ucraina, discutăm de Orient, de ce înseamnă viitorul economiei mondiale care e dat de Inteligența Artificială și de resurse de energie, în clipa respectivă, conversația asimetrică cu o țară gigantică cum este America sau cu țări importante din Europa începe să fie mai puțin asimetric, nu atât de timorat și nesigur pe jocul tău”, a mai spus Mircea Geoană.

