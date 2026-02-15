Președintele României se pregătește pentru o deplasare importantă pe scena diplomatică internațională, într-un context marcat de eforturi globale pentru detensionarea unor conflicte majore. Participarea anunțată la Washington vine pe fondul inițiativelor promovate de administrația americană privind cooperarea internațională în domeniul păcii.

De ce merge președintele României la Washington

a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizată în capitala Statelor Unite. „Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a transmis șeful statului. România va avea statut de observator, fără a fi, pentru moment, membru cu drepturi depline în noul format.

a explicat că prezența României la această întâlnire are o fundamentare diplomatică clară și urmărește continuitatea angajamentelor deja asumate.

„Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că România a avut, în mod constant, o poziție activă în sprijinirea soluțiilor diplomatice și a populației civile afectate de conflict. „România a susţinut permanent necesitatea identificării unei soluţii care să ducă la încheierea conflictului şi a acordat sprijin populaţiei civile din Fâşia Gaza, în special prin operaţiuni de evacuare medicalǎ de urgenţǎ”, a mai afirmat președintele.

Ce este Consiliul pentru Pace și cine participă

Reuniunea programată pe 19 februarie este descrisă de administrația americană drept „ședinţa inaugurală a ” și va avea loc la Institutul American pentru Pace, redenumit recent de Donald Trump. Evenimentul este gândit atât ca platformă diplomatică, cât și ca mecanism de strângere de fonduri, detaliile finale fiind încă în lucru, relatează News.ro.

Aproximativ 24 de state au semnat acordul de constituire, iar lideri precum Viktor Orban și Giorgia Meloni și-au anunțat, la rândul lor, participarea sau intenția de a fi prezenți, inclusiv în calitate de observatori.