B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Explozia din Rahova: Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze

Explozia din Rahova: Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze

Selen Osmanoglu
26 oct. 2025, 08:25
Explozia din Rahova: Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Restabilire etapizată
  2. 451 de clienți programați
  3. Recomandările Distrigaz
  4. Rugămintea Distrigaz

Distrigaz Sud Rețele a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță.

Restabilire etapizată

„Referitor la restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul București, aducem următoarele precizări: Conform aprobării nr. 15/19 octombrie 2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, autoritățile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare”, au transmis oficiali ai companiei Distrigaz Sud Rețele, conform Agerpres.

„Astăzi, 25 octombrie, în urma verificării rețelei de distribuție de către reprezentanții Distrigaz Sud Rețele, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță”, au adăugat.

Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie 2025, în intervalul 10:00 – 20:00.

451 de clienți programați

Echipele Distrigaz Sud Rețele prezente în teren au ajuns la toți cei 451 de clienți programați pentru reluarea alimentării cu gaze naturale.

Din aceștia, pentru 174 de clienți a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, pentru 225 de clienți gazul natural a rămas întrerupt, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalația de utilizare individuală sau comună ce aparține acestora, iar un număr de 52 de clienți nu au fost prezenți la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea pentru ei.

Recomandările Distrigaz

Dacă la instalația de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienții trebuie să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru a remedia neconformitățile și a realiza revizia instalației de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiții de siguranță.

În situația în care clienții nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceștia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, care este disponibil non-stop, mai scrie sursa citată.

Rugămintea Distrigaz

„Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienții de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanților Distrigaz Sud Rețele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță”, a transmis compania.

„Menționăm că, în cazul clienților Asociații de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locație/apartament. Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
Familia lui Gigi Becali nu va fi prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Care este motivul, de fapt
Eveniment
Familia lui Gigi Becali nu va fi prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Care este motivul, de fapt
A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
Eveniment
A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)
Eveniment
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)
Profesoară de biologie în Iași, găsită de elevii săi pe site-urile de videochat
Eveniment
Profesoară de biologie în Iași, găsită de elevii săi pe site-urile de videochat
Dezastru la Administrația „Apele Române”. Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată”. Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)
Eveniment
Dezastru la Administrația „Apele Române”. Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată”. Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)
Mama unei fetiţe de 2 luni aduce acuzații grave medicilor de la Spitalul Judeţean Buzău: „Nu e normal ca o mamă să fie nevoită să facă scandal ca să-și salveze copilul” / Reacţia unităţii medicale (FOTO)
Eveniment
Mama unei fetiţe de 2 luni aduce acuzații grave medicilor de la Spitalul Judeţean Buzău: „Nu e normal ca o mamă să fie nevoită să facă scandal ca să-și salveze copilul” / Reacţia unităţii medicale (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani
Eveniment
Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani
Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
Eveniment
Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
Eveniment
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
Ultima oră
10:03 - Familia lui Gigi Becali nu va fi prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Care este motivul, de fapt
09:44 - Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
09:23 - Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
09:06 - A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
23:59 - June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
23:33 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a povestit cum a scăpat de armată: Am muncit, am lălăit-o cu școala
22:59 - Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
22:26 - Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)
21:51 - Profesoară de biologie în Iași, găsită de elevii săi pe site-urile de videochat
20:56 - Dezastru la Administrația „Apele Române”. Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată”. Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)