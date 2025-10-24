Un controlor de calitate de la Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de în formă continuată, după ce a acceptat livrări de fructe și legume neconforme. Banii aduși de furnizorul implicat, Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră”, veneau…cu elicopterul. Iată despre ce este vorba!

O livrare specială

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat joi, 23 octombrie, că a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu angajatul unui mare retailer, acuzat că a primit mită pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme, conform ebihoreanul.ro.

Bărbatul în cauză are 44 de ani și este din oraşul Ocna Mureş, judeţul . El a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată.

„În perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar”, se arată într-un comunicat.

Cine este furnizorul implicat

Conform sursei citate, cel care l-a mituit pe controlor este Dumitru Gal, controversatul președinte al Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș.

Afaceristul nu este la prima sa abatere. El este judecat deja pentru că ar fi mituit o polițistă, pentru ca aceasta să-şi saboteze propria anchetă pornită împotriva unui om de afaceri cu cetățenie braziliană și italiană, Antonio Faccin, cercetat pentru viol în formă continuată asupra unui minor.

De asemenea, afaceristul este anchetat și în alt dosar, anume pentru mituirea a patru inspectori de calitate de la Mega Image, Profi, Lidl și Auchan.

Ce s-a întâmplat cu controlorul

Acesta și-a recunoscut fapta și a transferat suma primită ca mită, cei 42.830 de lei, în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Bărbatul a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, nu va mai avea dreptul să ocupe funcții publice sau posturi care implică autoritate de stat.

Mai mult, îi este interzis să mai lucreze ca inspector de calitate legume-fructe în cadrul Kaufland România. El va presta și 60 de zile de muncă în folosul comunității.