Acasa » Eveniment » Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită

Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită

Traian Avarvarei
13 oct. 2025, 19:39
Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum justifică instanța faptul că Nicolae Bănicioiu a fost achitat
  2. Ce acuzații i-a adus DNA fostului ministru Nicolae Bănicioiu

Nicolae Bănicioiu a fost achitat în dosarul în care DNA îl acuza de trafic de influență și luare de mită. Fostul ministru PSD scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei. Decizia este definitivă și aparține Curții Supreme.

Cum justifică instanța faptul că Nicolae Bănicioiu a fost achitat

Bănicioiu fusese trimis în judecată, în 2021, sub acuzația că a primit de la doi afaceriști peste 3,90 de milioane de lei, adică circa 800.000 de euro, pentru a-și folosi influența pentru numirea unor manageri de spital.

Numai că acum completul de cinci judecători de la Curtea Supremă a dispus, printr-o decizie majoritară, achitarea lui Bănicioiu. Motivul? „Fapta nu este prevăzută de legea penală”. El fusese achitat și în primă instanță.

Într-un comunicat emis de Curtea Supremă (ICCJ), judecătorii spun că „pe parcursul dosarului ambele complete de judecată au constat că nu sunt întrunite condițiile pentru atragerea răspunderii penale, nici unul dintre judecători neoptând pentru soluție de condamnare”.

„Nimeni nu poate să fie condamnat dacă nu sunt probe concludente care să confirme vinovăția. Trimiterea în judecată fără probe suficiente afectează încrederea în justiție, fie încrederea în parchete fie în instanțele judecătorești, mai cu seamă în cazurile care suscită interes mediatic.

Indiferent de presiunea și emoția publică creată de formularea acuzației, instanțele judecătorești nu pot să acționează decât în limitele legii ca o garanție a statutului de drept”, se mai arată în comunicatul instanței.

Nicolae Bănicioiu scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei.

„Înlătură dispoziția confiscării de la inculpatul BĂNICIOIU NICOLAE a sumelor de 895.127,91 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de S.C. Hemos Med S.R.L. și 396.994,21 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de S.C. Disan Ortomed S.R.L., bani primiți de inculpat în schimbul traficării influenței în intervalul 26.02.2014 – 27.10.2014.

Ridică măsurile asiguratorii dispuse faţă de inculpatul BĂNICIOIU NICOLAE în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, menţinute anterior în cauză prin încheierea din 14.06.2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în limita sumei confiscate, respectiv 1.292.122,12 lei și prin sentința penală apelată”, se arată în minuta instanței.

Ce acuzații i-a adus DNA fostului ministru Nicolae Bănicioiu

DNA l-a acuzat pe Nicolae Bănicioiu că, în perioada 21 decembrie 2012 – 7 aprilie 2015, pe vremea când era ministru al Tineretului şi Sporturilor, ar fi acceptat promisiunea a doi afaceriști (martori în cauză) şi ulterior ar fi primit de la unul dintre ei 1.292.122 lei, reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăţi comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/institute.

În schimb, Bănicioiu ar fi promis că îşi va exercita influenţa asupra ministrului Sănătăţii de la acea vremem Eugen Nicolăescu), astfel încât să-l determine pe acesta să nu revoce din funcţie manageri de la cinci spitale publice/institute din Capitală şi Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relaţii comerciale profitabile, sau să numească pe funcţia de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri.

Procurorii arată că Bănicioiu ar fi fost ajutat la comiterea infracţiunii de trafic de influenţă de Cătălina Alexandra Furtună, prin dobândirea de către aceasta a calităţii de asociat în cele două societăţi comerciale, în condiţiile în care titularul în fapt al părţilor sociale era Nicolae Bănicioiu, dar şi prin semnarea de către aceasta a unui număr de două dispoziţii de plată prin casierie care atestau în mod nereal că inculpata ar fi primit suma de 1.292.122 lei, deşi suma de bani s-a primit în numerar de Bănicioiu de la unul dintre cei doi martori şi prin asigurarea legăturii fostului ministru cu firmele în care avea interese financiare.

Anchetatorii l-au mai acuzat pe Nicolae Bănicioiu că atunci când era ministru al Sănătății ar fi primit indirect de la cele două firme 1.805.942 lei, fără să i se cuvină, prin intermediul Cătălinei Furtună, sumă reprezentată de dividende aferente anului 2014.

