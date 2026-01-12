Mobilitate redusă și rigiditate articulară? Iată ce soluții există

Mobilitatea redusă și rigiditatea articulară sunt probleme tot mai frecvente, care afectează nu doar persoanele vârstnice, ci și adulții activi, sportivii sau persoanele cu un stil de viață sedentar.

Senzația de „înțepenire” dimineața, dificultatea de a face mișcări simple sau durerile apărute la efort sunt semnale care indică faptul că articulațiile au nevoie de atenție. Din fericire, există moduri de acționa la îndemână, care combină schimbări ale stilului de viață cu susținere nutrițională adaptată.

Ce înseamnă mobilitate redusă și rigiditate articulară

Mobilitatea articulară reprezintă capacitatea unei articulații de a se mișca liber, pe întreaga sa amplitudine. Atunci când această capacitate scade, apar rigiditatea, disconfortul și limitarea mișcării. Rigiditatea articulară este adesea mai pronunțată dimineața sau după perioade lungi de repaus și poate fi un simptom al uzurii cartilajului, al inflamației sau al slăbirii structurilor de susținere.

Printre cauzele frecvente se numără înaintarea în vârstă, suprasolicitarea articulațiilor, lipsa activității fizice, alimentația dezechilibrată, kilogramele în plus sau anumite afecțiuni inflamatorii. În timp, aceste probleme pot afecta semnificativ calitatea vieții.

Rolul mișcării în menținerea articulațiilor

Deși poate părea contraintuitiv, mișcarea este una dintre cele mai importante soluții pentru combaterea rigidității articulare. Exercițiile ușoare, precum mersul pe jos, înotul, stretchingul sau yoga, ajută la lubrifierea articulațiilor și la menținerea elasticității acestora.

Mișcarea regulată stimulează circulația sângelui la nivel articular, contribuind la hrănirea cartilajului și la reducerea inflamației. Este important ca exercițiile să fie adaptate nivelului individual de mobilitate și realizate constant, fără suprasolicitare. Prin urmare, nu forțați articulațiile dacă nu faceți sport în mod constant, ci începeți cu activități fizice moderate, adecvate de la caz la caz.

Alimentația, aliat esențial pentru articulații

O alimentație echilibrată joacă un rol major în sănătatea articulațiilor. Consumul de alimente bogate în proteine de calitate, vitamine și minerale ajută la menținerea structurii cartilajului și a țesuturilor conjunctive. Peștele gras, legumele verzi, fructele, nucile și semințele furnizează nutrienți esențiali cu rol antiinflamator.

Cu toate acestea, în anumite situații, alimentația nu este suficientă pentru a acoperi nevoile organismului, mai ales atunci când există rigiditate articulară persistentă. În aceste cazuri, suplimentele alimentare dedicate articulațiilor pot ajuta la susținerea sănătății articulare.

Beneficiile colagenului de tip 1 hidrolizat

Colagenul este o proteină structurală esențială pentru organism, reprezentând un element-cheie al cartilajului, ligamentelor, tendoanelor și oaselor. Colagenul de tip 1 este cel mai abundent tip de colagen din corp și joacă un rol crucial în menținerea rezistenței și elasticității țesuturilor.

Forma hidrolizată a colagenului este preferată adesea în suplimente deoarece este mai ușor de absorbit de către organism. Colagenul de tip 1 hidrolizat contribuie la susținerea structurii cartilajului articular, ajută la menținerea flexibilității și poate reduce senzația de rigiditate în timp.

Studiile arată că administrarea constantă de colagen hidrolizat poate sprijini mobilitatea articulară, mai ales în combinație cu un stil de viață activ. De asemenea, colagenul susține sănătatea oaselor și a mușchilor, fiind util atât pentru persoanele active, cât și pentru cele aflate la vârsta maturității.

Vitamina C și producerea colagenului

Vitamina C este un nutrient esențial pentru producția naturală de colagen în organism. Fără un aport adecvat de vitamina C, producerea colagenului este încetinită, ceea ce poate afecta rezistența articulațiilor.

Pe lângă rolul său în formarea colagenului, după cum este evidențiat în diverse studii, vitamina C are și proprietăți antioxidante, protejând articulațiile de stresul oxidativ și contribuind la reducerea inflamației. De aceea, multe suplimente pentru susținerea articulațiilor includ vitamina C alături de colagen.

Minerale esențiale: zinc, cupru și mangan

Zincul este un mineral important pentru regenerarea țesuturilor și pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. În contextul sănătății articulare, zincul contribuie la menținerea structurii țesuturilor conjunctive și susține procesele de refacere.

De asemenea, cuprul joacă un rol esențial în formarea fibrelor de colagen și elastină, fiind implicat în menținerea elasticității articulațiilor. De asemenea, cuprul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Manganul este cunoscut la rândul lui pentru rolul în metabolismul normal al oaselor și al cartilajului. Acest mineral susține formarea țesutului conjunctiv și participă la procesele implicate în sănătatea articulațiilor.

Abordare inteligentă pentru articulații flexibile

Pentru a combate eficient mobilitatea redusă și rigiditatea articulară, este recomandată o abordare complexă. Mișcarea regulată, menținerea unei greutăți optime, alimentația echilibrată și suplimentarea inteligentă pot face o diferență semnificativă.

Suplimentele care combină colagenul de tip 1 hidrolizat cu vitamina C, zinc, cupru și mangan pot contribui pe mai multe planuri în ceea ce privește sănătatea articulațiilor, contribuind la menținerea flexibilității și a confortului articular pe termen lung. Prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase și prin susținerea organismului cu nutrienții potriviți, mobilitatea poate fi îmbunătățită, iar rigiditatea articulară poate deveni o problemă mai ușor de gestionat.

cu aromă plăcută de portocală este un supliment alimentar sub formă de plicuri cu pulbere solubilă, ce combină colagen hidrolizat de tip 1, vitamina C, zinc, cupru și mangan. Aceste ingrediente se completează pentru a contribui la sănătatea sistemului articular și osos. Forma de plicuri solubile permite o administrare ușoară și o asimilare eficientă a ingredientelor active.

ArtroSuport Colagen cu aromă de portocală se poate achiziţiona din farmaciile Catena şi online de pe Springfarma.com.