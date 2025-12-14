O amplă intervenție a salvamontiștilor din mai multe județe a avut loc în Munții Făgăraș, după ce un turist a suferit răni grave în urma unei căderi. Acțiunea s-a desfășurat pe timpul nopții și a continuat ulterior, în condiții dificile de teren și vreme.

Cum s-a produs accidentul din Munții Făgăraș și care este starea victimei

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, se afla pe munte alături de un coleg, iar la un moment dat s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab abrupt. În urma căderii, acesta a suferit traumatisme serioase, inclusiv la nivelul capului și al coloanei vertebrale, situația impunând o intervenție rapidă a salvatorilor montani.

Potrivit informațiilor ulterioare, victima făcea parte dintr-un grup de trei persoane și a fost identificată într-o zonă extrem de greu accesibilă, unde sprijinul aerian nu a putut fi utilizat. „Salvatorii montani au ajuns la victimă, aceasta aflându-se, în urma căzăturii, într-o zonă foarte abruptă şi greu accesibilă”, au transmis reprezentanții , potrivit news.ro.

De ce a fost intervenția una deosebit de dificilă pentru echipele Salvamont

Salvamontiștii din Sibiu, Argeș și Brașov au fost nevoiți să acționeze în condiții complexe, atât din cauza terenului abrupt, cât și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Evaluarea medicală a arătat multiple traumatisme, la nivelul membrelor inferioare, spatelui și coastelor, ceea ce a impus o extracție terestră atent coordonată.

„Având în vedere gravitatea situaţiei şi dificultatea terenului, victima urmează să fie extrasă într-o zonă sigură”, au explicat salvatorii montani implicați în operațiune. Ulterior, încă o echipă formată din doi salvatori din Râșnov s-a alăturat acțiunii, pentru a accelera transportul și a reduce riscurile suplimentare.

Din cauza vremii nefavorabile, evacuarea cu elicopterul a fost exclusă temporar. „Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu este posibilă în acest moment”, au mai precizat salvamontiștii.

Ce arată bilanțul intervențiilor Salvamont din ultimele 24 de ore

Cazul din Munții Făgăraș nu a fost singular, autoritățile anunțând un număr ridicat de solicitări înregistrate la nivel național într-un interval scurt. „În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 7 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, a transmis România.

În urma acestor intervenții, 12 persoane au fost salvate, iar trei dintre ele au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT. Apelurile au vizat structurile Salvamont din Sinaia, Argeș, Sibiu, Maramureș, Lupeni și Brașov, reflectând presiunea constantă asupra echipelor de intervenție, relatează Digi24.

Pe lângă situațiile de urgență, dispeceratul a primit și 21 de apeluri prin care turiștii au solicitat informații și sfaturi despre , într-un context în care condițiile pot deveni rapid periculoase.