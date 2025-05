Mobilizare grea la vot, în satele României. Așteptările oamenilor de la viitorul președinte: „Să-mi dea și mie loc de casă, că am familie mare. Și să nu fure!”

nu e deloc încurajatoare, iar la sate oamenii s-au pornit și mai greu spre urne. Unii dintre ei par să nici nu știe responsabilitățile unui șef de stat, așa că au tot felul de solicitări ciudate de la el.

Așteptările sătenilor de la viitorul președinte

Reporterii au ajuns în comuna Belciugatele din Călărași, unde secțiile erau mai mult goale. Iar care au votat spun că au așteptări mari de la viitorul președinte.

Tânăr: „Să-mi dea și mie loc de casă, că am familie mare.”

Reporter: „Păi asta e treaba primarului. Ce să facă președintele?”

Tânăr: „Păi să vorbească el cu aghiotanții lui. Și să nu fure. Eu nu muncesc cu carte de muncă. Din salariul de 40 de milioane, 50% merge la stat.”

Votul merge greu și în alte localități din Prahova ori Buzău, de exemplu.

Femeie: „Suntem confuzi, că prima dată am știut pentru ce am votat. Acum am votat, nu știu ce să vă zic, pentru binele țării.”

În satul Veștem din Sibiu, o familie a vrut să dea un exemplu. Chiar dacă erau la un botez, ei au venit toți la vot. A fost cel mai aglomerat moment al dimineții.

Bărbat: „Pentru prima dată după mulți ani ne-am găsit toți acasă și ne-am decis să venim la vot.”

Reporter: „Ce vă doriți de la un viitor președinte?”

Bărbat: „Să fim ascultați, cam asta.”