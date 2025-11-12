Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului

În timp ce marile orașe ale României se luptă să țină pasul cu standardele europene privind calitatea vieții urbane, Bucureștiul, cel puțin o parte din el, se impune tot mai clar drept un exemplu de eficiență administrativă și investiții strategice în confortul cetățeanului.

Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Brașov derulează programe consistente de reabilitare energetică, însă niciunul nu atinge nivelul de acoperire raportat de Sectorul 3. Cu peste 80% dintre blocuri reabilitate termic, multe prin fonduri europene, acest sector a devenit un reper național în ceea ce privește eficiența energetică și gestionarea investițiilor publice.

Prin comparație, în celelalte mari municipii, reabilitarea termică avansează lent, adesea fragmentat, din cauza birocrației și a lipsei de cofinanțare. În timp ce acolo lucrările vizează doar câteva zeci de blocuri anual, în Sectorul 3 programul este aproape finalizat la scară largă.

Spațiu verde: la nivelul recomandărilor europene

Brașovul își păstrează renumele de „capitală verde”, raportând peste 50 m² de spațiu verde per locuitor — un record național. Totuși, Sectorul 3 se aliniază pragului recomandat de Uniunea Europeană, cu aproximativ 26 m² de spațiu verde per locuitor, o valoare atinsă prin extinderea constantă a spațiilor verzi, reorganizarea bulevardelor și înființarea de mini-parcuri de cartier. Clujul, Iașiul și Timișoara se situează între 20 și 26 m²/locuitor, cu proiecte în curs, dar fără indicatori oficiali actualizați la nivelul anului 2025.

Digitalizare: administrație locală 100% online

Un alt domeniu în care Sectorul 3 se distinge clar este digitalizarea. Dacă majoritatea orașelor mari oferă doar posibilitatea de programare online sau acces parțial la plăți, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3 va deveni, de la 1 decembrie 2025, prima instituție fiscală locală complet digitalizată din România. Toate serviciile DGITL S3 vor fi disponibile exclusiv online, cu asistență self-service la sedii și posibilitatea depunerii fizice a cererilor doar în situații excepționale, pe bază de programare prealabilă.