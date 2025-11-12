B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului

Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului

B1.ro
12 nov. 2025, 16:28
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Sursa foto: Primăria Sectorului 3
Cuprins
  1. Spațiu verde: la nivelul recomandărilor europene
  2. Digitalizare: administrație locală 100% online

În timp ce marile orașe ale României se luptă să țină pasul cu standardele europene privind calitatea vieții urbane, Bucureștiul, cel puțin o parte din el, se impune tot mai clar drept un exemplu de eficiență administrativă și investiții strategice în confortul cetățeanului.

Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Brașov derulează programe consistente de reabilitare energetică, însă niciunul nu atinge nivelul de acoperire raportat de Sectorul 3. Cu peste 80% dintre blocuri reabilitate termic, multe prin fonduri europene, acest sector a devenit un reper național în ceea ce privește eficiența energetică și gestionarea investițiilor publice.

Prin comparație, în celelalte mari municipii, reabilitarea termică avansează lent, adesea fragmentat, din cauza birocrației și a lipsei de cofinanțare. În timp ce acolo lucrările vizează doar câteva zeci de blocuri anual, în Sectorul 3 programul este aproape finalizat la scară largă.

Spațiu verde: la nivelul recomandărilor europene

Brașovul își păstrează renumele de „capitală verde”, raportând peste 50 m² de spațiu verde per locuitor — un record național. Totuși, Sectorul 3 se aliniază pragului recomandat de Uniunea Europeană, cu aproximativ 26 m² de spațiu verde per locuitor, o valoare atinsă prin extinderea constantă a spațiilor verzi, reorganizarea bulevardelor și înființarea de mini-parcuri de cartier. Clujul, Iașiul și Timișoara se situează între 20 și 26 m²/locuitor, cu proiecte în curs, dar fără indicatori oficiali actualizați la nivelul anului 2025.

Digitalizare: administrație locală 100% online

Un alt domeniu în care Sectorul 3 se distinge clar este digitalizarea. Dacă majoritatea orașelor mari oferă doar posibilitatea de programare online sau acces parțial la plăți, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3 va deveni, de la 1 decembrie 2025, prima instituție fiscală locală complet digitalizată din România. Toate serviciile DGITL S3 vor fi disponibile exclusiv online, cu asistență self-service la sedii și posibilitatea depunerii fizice a cererilor doar în situații excepționale, pe bază de programare prealabilă.

Tags:
Citește și...
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
Eveniment
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Eveniment
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Newsweek: Al doilea membru CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD
Eveniment
Newsweek: Al doilea membru CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Politică
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român
Eveniment
Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
Eveniment
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Eveniment
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
Eveniment
Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Eveniment
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Ultima oră
17:12 - Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
17:10 - Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
17:00 - Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
16:58 - Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
16:44 - România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
16:40 - Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
16:34 - O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
16:30 - București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
16:12 - Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
15:54 - Horia Moculescu, omagiat de prieteni şi colegi. Mari nume ale lumii artistice au transmis mesaje de condoleanțe