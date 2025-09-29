Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)

Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca are un nou sediu. Construit pe o suprafață de peste 27.000 mp, proiectul reunește, printre altele, săli de curs, un cămin modern pentru studenți și cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989. Compania Construcții Erbașu a contribuit și ea la această realizare. „Suntem mândri că am putut contribui la un moment cu adevărat istoric pentru Cluj-Napoca și pentru întreaga comunitate artistică din România”, a transmis Construcții Erbașu.

Academia de Muzică din Cluj-Napoca are un nou sediu

„De la zgomotul șantierului, la armonia muzicii!

𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐳𝐢𝐜𝐚 „𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐦𝐚” din 𝐂𝐥𝐮𝐣-𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚 este primul campus universitar integrat de profil din România, un spațiu modern care îmbină educația, arta și viața studențească.

🎶 Muzica și studenții au acum un loc unde visurile devin realitate, iar noi marcăm finalizarea unui proiect menit să devină un reper pentru educația și cultura din România.

Construit pe o suprafață de peste 27.000 mp, proiectul reunește săli de curs, spații de repetiție, un cămin modern pentru studenți, bibliotecă și bijuteria campusului, Sala Héritage, cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989, cu 1.031 de locuri și acustică la standarde internaționale.

Pentru echipa noastră, această realizare a fost mai mult decât o lucrare de construcții, fiind o responsabilitate și o provocare de a crea locul unde viitorii artiști își vor desăvârși talentul și unde cultura românească va continua să se dezvolte.

Suntem mândri că am putut contribui la un moment cu adevărat istoric pentru Cluj-Napoca și pentru întreaga comunitate artistică din România. 💚

Proiectul a fost finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții.

Dirigenția de șantier pentru acest proiect a fost asigurată de Baseli Drum Consult, proiectarea de rezistență a fost realizată de Selfconsulting, proiectarea de arhitectură de către FM Design, iar proiectarea de instalații de către Global Proiect.

Mulțumim tuturor celor care au fost parte a acestei povești!

Construim pentru viitor.

În România!”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.