Acasa » Eveniment » Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe

Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe

Ana Maria
16 feb. 2026, 20:21
Sursa foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe
Cuprins
  1. Moment viral în București. Ce s-a întâmplat la slujba de la Catedrala Patriarhală
  2. Ce sumă a primit femeia nevoiașă

Moment viral în București. Generozitatea omului de afaceri nu mai este de mult un secret pentru români. De fiecare dată când apare în spațiul public, în jurul său se strâng oameni care speră la un ajutor din partea latifundiarului. Iar, de cele mai multe ori, sprijinul vine imediat. De această dată însă, suma oferită unei persoane a stârnit reacții puternice și a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Moment viral în București. Ce s-a întâmplat la slujba de la Catedrala Patriarhală

Ca de fiecare dată, apariția sa nu a trecut neobservată. Fie că se află la volan sau coboară din mașină, Gigi Becali atrage imediat atenția, iar oamenii se adună în jurul său.

De această dată, totul a avut loc la slujba de canonizare organizată la Catedrala Patriarhală. Prezent la eveniment, finanțatorul FCSB a fost înconjurat de zeci de oameni aflați în dificultate, care au sperat că vor primi ceva bani.

Ce sumă a primit femeia nevoiașă

Momentul care a uimit pe toată lumea s-a petrecut chiar în fața mașinii sale de lux. Mai mulți oameni nevoiași au înconjurat autoturismul. Nimeni nu a plecat cu mâna goală, însă, o femeie a avut parte de un ajutor considerabil.

Gigi Becali a oferit 7.000 de lei unei femei nevoiașe, sumă care a fost numărată în fața tuturor de un bărbat trimis de acesta. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, potrivit Cancan.

Întâmplarea a avut loc săptămâna trecută, când latifundiarul din Pipera, aflat în mașină, întindea mâna către oameni și le oferea sprijin financiar. Afară, un apropiat de-al său număra teancul de bani înainte de a-i înmâna femeii suma de 7.000 de lei.

Toți cei prezenți au primit bani, chiar dacă sumele au variat. Unii au primit câteva sute de lei, în funcție de situație. Gestul a fost surprins în filmarea care a circulat intens în mediul online și care a reaprins discuțiile despre generozitatea afaceristului.

