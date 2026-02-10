Gigi Becali a dezvăluit de ce nu s-au finalizat cele două transferuri pe care și le-a dorit pe ultima sută de metri a perioadei de mercato.

Becali: Nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul

Venirea atacantului nu s-a mai concretizat deoarece impresarii acestuia voiau semnarea contractului înainte de efectuarea vizitei medicale.

„S-a întâmplat că au tărăgănat-o ăia, impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi ce noi luăm jucători… Îi punem la analize medicale, ce luăm jucătorul așa? Că să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă de aici.

Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii.

Și să vină marți. Cum să vină marți? Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Povestea asta e cu atacantul. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate”, a povestit Gigi Becali, pentru

De ce a picat al doilea transfer

Iar fundaș central n-a mai fost adus deoarece oamenii din club l-au informat că Mihai Popescu e gata să revină după accidentare, iar Daniel Graovac e refăcut și va putea juca în următorul meci din SuperLiga.

„Poate, dar mi-au zis că deja de luni intră Mihai Popescu la antrenamente cu echipa. Vine și Graovac, poate să joace duminică, și atunci avem 4. Poate să joace și Lixandru și atunci nu mai are rost”, a mai spus Becali.