Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești

Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 09:57
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
Medicul Monica Pop. Sursa foto: Captură video - Alexandru Constantin / YouTube

Medicul oftalmolog Monica Pop a povestit cum a reușit să rămână activă și implicată în profesie, în ciuda diagnosticului de cancer. Doctorița a trecut deja prin șase operații și spune că e posibil să mai urmeze una.

Cuprins

  • Cum a rămas Monica Pop activă, în ciuda diagnosticului de cancer
  • Cum a gestionat Monica Pop diagnosticul de cancer

Cum a rămas Monica Pop activă, în ciuda diagnosticului de cancer

„Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una. Eu mi-am făcut o strategie de viață, care se numește ”Cum să trăiești bine cu cancer?”. Trebuie să se știe că boala asta nu înseamnă condamnare la moarte. Este o boală grea, categoric, dar tratabilă și, uneori, vindecabilă. Am făcut toate citostaticele posibile pentru acest tip de cancer și intervenții chirurgicale. Faci tot ce poți ca să trăiești. Strategia constă în faptul că nu mă gândesc la asta. Am trăit exact ca înainte, doar că paralel cu tratamentul. După fiecare intervenție chirurgicală, a doua zi după externare, am venit la treabă”, a mărturisit Monica Pop, pentru SpyNews.

Cum a gestionat Monica Pop diagnosticul de cancer

Doctorița a mai spus că diagnosticul de cancer e năucitor, dar ea are speranță și s-a educat pe sine să fie puternică: „Te trăsnește în cap când auzi așa ceva. Am avut două metastaze hepatice. Am încercat să nu mă domine boala, ci să o domin eu pe ea. Mereu am avut speranța că se poate rezolva. Am învățat despre mine că pot rezista unui lucru extrem de dureros. Așa cum am spus, poți trăi bine cu cancerul”.

