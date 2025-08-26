Medicul oftalmolog Monica Pop a povestit cum a reușit să rămână activă și implicată în profesie, în ciuda diagnosticului de cancer. Doctorița a trecut deja prin șase operații și spune că e posibil să mai urmeze una.

Cuprins

Cum a rămas Monica Pop activă, în ciuda diagnosticului de cancer

Cum a gestionat Monica Pop diagnosticul de cancer

„Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una. Eu mi-am făcut o strategie de viață, care se numește ”Cum să trăiești bine cu ?”. Trebuie să se știe că boala asta nu înseamnă condamnare la moarte. Este o boală grea, categoric, dar tratabilă și, uneori, vindecabilă. Am făcut pentru acest tip de cancer și intervenții chirurgicale. Faci tot ce poți ca să trăiești. Strategia constă în faptul că nu mă gândesc la asta. Am trăit exact ca înainte, doar că paralel cu tratamentul. După fiecare intervenție chirurgicală, a doua zi după externare, am venit la treabă”, a mărturisit Monica Pop, pentru

Doctorița a mai spus că diagnosticul de cancer e năucitor, dar ea are speranță și s-a educat pe sine să fie puternică: „Te trăsnește în cap când auzi așa ceva. Am avut două metastaze hepatice. Am încercat să nu mă domine boala, ci să o domin eu pe ea. Mereu am avut speranța că se poate rezolva. Am învățat despre mine că pot rezista unui lucru extrem de dureros. Așa cum am spus, poți trăi bine cu cancerul”.