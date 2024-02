Motivul neobișnuit pentru care o femeie a refuzat să-și mai lase fetița în grija socrilor: „Am făcut o criză”

pentru că a scris că nu vrea ca socrii ei să-i îngrijească fiica după ce mama soțului ei a încălcat una dintre regulile pe care le impusese.

Soacra ei i-a ignorat dorința

Femeia a scris pe rețelele de socializare că le-a interzis socrilor să fie singuri în preajma fiicei sale de 6 luni, după ce mama soțului său i-a găurit lobii urechilor fără consimțământul mamei. „Am spus clar că nu voi face asta și că voi aștepta până când ea va fi suficient de mare pentru a decide chiar ea dacă vrea”, a scris OP.

OP a explicat că i-a spus ei că nu este de acord cu găuritul urechilor după ce aceasta a început să bată apropouri cu privire la acest lucru la doar câteva zile după nașterea copilului.

Într-un weekend, OP și-a lăsat fiica cu soacra ei, care a decis să-i străpungă fiicei sale urechile „fără știrea sau acordul meu”.

„Când am văzut asta, am făcut o criză”, a explicat OP. „Plângea de durere și, de fapt, am dus-o la medic pentru a primi sfatul lor dacă să-i scot cerceii sau nu (medicul nostru de familie i-a îndepărtat deoarece în mod clar o deranjau).”

Atunci OP a spus că a decis că soacra ei și toți ceilalți oameni din acea parte a familiei – cu excepția cumnatei ei, care a fost de acord cu ea – nu aveau voie să fie în preajma fiicei ei fără supraveghere.

„Îngrijorarea mea este că va face același lucru din nou și, să fiu sinceră, mi-am pierdut încrederea în ea cu totul”, a scris OP. „I-am mai spus că dacă va mai încerca s-o facă am să îi fac plângere la poliție”.

Comentariile de pe rețelele de socializare au fost aproape unanim de acord cu OP, mulți observând că acțiunile soacrei ei au fost o încălcare a încrederii.