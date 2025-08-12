B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală

Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală

B1.ro
12 aug. 2025, 13:54
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală

În ultimele zile, bucureștenii au observat prezența mai multor jandarmi înarmați în stațiile de metrou. Schimbarea nu le-a fost indiferentă locuitorilor din Capitală care s-au întrebat ce a determinat mobilizarea forțelor de ordine în stațiile de metrou. Ca răspuns, reprezentanții instituţiei au făcut o postare pe rețelele de socializare.

Cuprins:

  1. De ce au fost jandarmii mobilizați în stațiile de metrou
  2. De ce sunt jandarmii înarmați

De ce au fost jandarmii mobilizați în stațiile de metrou

Prezența jandarmilor în stațiile de metrou a atrans un val de reacții. În timp ce unii poate s-au simțit mai în siguranță, alții au fost speriați. Sentimentele de teamă au fost cauzate fie de prezența impunătoare a forțelor de ordine, fie de gândul că ceva rău s-ar putea întâmpla.

Pentru a răspunde îngrijorărilor și temerilor oamenilor, reprezentanții instituției au făcut o postare pe Facebook în care justificau apariția bruscă a jandarmilor, în stațiile de metrou. Aceștia i-au asigurat pe bucureșteni că mobilizarea în stațiile de metrou nu are legătură cu vreo situație de urgență, ci au scopul de a preveni incidente care ar putea pune în pericol viețile cetățenilor și de a interveni atunci când situația o cere.

De ce sunt jandarmii înarmați

Un alt aspect care a stârnit îngrijorare e legat de faptul că jandarmii din stațiile de metrou sunt înarmați. Reprezentanții instituției au clarificat și acest lucru, explicându-le cetățenilor că echipajele din stații aparțin de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, iar uniforma și armele pe care le poartă sunt parte din echipamentul standard al acestei structuri.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

Bine, dar de ce sunt așa echipați? – suntem întrebați. Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Române pe Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
Eveniment
Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
Eveniment
Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
Eveniment
Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
Un bărbat din Bacău și-a bătut soția pentru un borcan spart. Ce decizie a luat instanța
Eveniment
Un bărbat din Bacău și-a bătut soția pentru un borcan spart. Ce decizie a luat instanța
Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire”
Eveniment
Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire”
Vești bune pentru românii care folosesc taxi sau servicii de ridesharing. Ce modificări ar putea suferi tarifele
Eveniment
Vești bune pentru românii care folosesc taxi sau servicii de ridesharing. Ce modificări ar putea suferi tarifele
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Eveniment
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Eveniment
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Eveniment
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Eveniment
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Ultima oră
14:44 - Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
14:34 - Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
14:33 - Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV
14:28 - Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
14:26 - Ritualul japonez pe care Adrian Enache îl face în fiecare dimineață. Avertismentul nutriționiștilor
14:04 - Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
13:55 - Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
13:30 - Adriana Bahmuțeanu, despre starea de sănătate a mamei ei: „Stă ca pe ace”. Ce își dorește femeia
13:22 - Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
13:08 - BNR a revizuit puternic în sus prognoza de inflație. Isărescu: Nu suntem în recesiune, dar există riscul. Măsurile fiscale, dureroase, dar necesare. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre