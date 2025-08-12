În ultimele zile, bucureștenii au observat prezența mai multor jandarmi înarmați în stațiile de metrou. Schimbarea nu le-a fost indiferentă locuitorilor din Capitală care s-au întrebat ce a determinat mobilizarea forțelor de ordine în stațiile de metrou. Ca răspuns, reprezentanții instituţiei au făcut o postare pe rețelele de socializare.

Prezența jandarmilor în stațiile de metrou a atrans un val de reacții. În timp ce unii poate s-au simțit mai în siguranță, alții au fost speriați. Sentimentele de teamă au fost cauzate fie de prezența impunătoare a forțelor de ordine, fie de gândul că ceva rău s-ar putea întâmpla.

Pentru a răspunde îngrijorărilor și temerilor oamenilor, reprezentanții instituției au făcut o postare pe Facebook în care justificau apariția bruscă a jandarmilor, în stațiile de metrou. Aceștia i-au asigurat pe bucureșteni că mobilizarea în stațiile de metrou nu are legătură cu vreo situație de urgență, ci au scopul de a preveni incidente care ar putea pune în pericol viețile cetățenilor și de a interveni atunci când situația o cere.

Un alt aspect care a stârnit îngrijorare e legat de faptul că jandarmii din stațiile de metrou sunt înarmați. Reprezentanții instituției au clarificat și acest lucru, explicându-le cetățenilor că echipajele din stații aparțin de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, iar și pe care le poartă sunt parte din echipamentul standard al acestei structuri.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

Bine, dar de ce sunt așa echipați? – suntem întrebați. Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie.