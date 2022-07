Motivul pentru care grecii nu fac limonadă: Ce beau turiștii români, de fapt

este de necontestat, iar pe măsură ce au trecut anii aceștia au început să descopere tot mai mult din tărâmurile elene. Câteva destinații rămân în topul preferințelor, având prețuri accesibile și oferind peisaje care îți taie respirația.

De asemenea, unii dintre turiștii români și-au făcut deja un top cu preparatele sau băuturile pe care le-au încercat acolo și au observat și obiceiurile localnicilor sau turiștilor.

Motivul pentru care grecii nu fac limonadă

absolut hilare atunci când au cerut o limonadă la terasele sau restaurantele din Grecia. Cu toate că pe drumurile spre plajă sau prin sate, lămâile sunt pretutindeni, atunci când încearcă să se răcorească, turiștii se lovesc de mirarea totală a localnicilor.

Unul din localnici i-a mărturisit unui turist că ar fi o pierdere mare dacă ar face sucul răcoritor, pentru că, doar pentru un pahar trebuie să stoarcă mult prea multe lămâi.

„Am întrebat asta un grec odată și mi-a spus: dar tu știi de câte lămâi ai nevoie ca să umpli un pahar? Și în plus ar fi foarte acră și nu ai putea să o bei. Și i-am explicat că nu trebuie să umple paharul cu suc de lămâie, că pune maxim 1 lămâie și restul apă. A fost destul de mirat, dar a făcut asta pentru noi”, a povestit un român pe pagina de .

O altă persoană a precizat că merge de mulți ani în Grecia, dar nu a băut niciodată limonadă și nici nu a văzut pe cineva care să vândă pe undeva. „Ei beau cafea, țuică, vin, bere și ouzo”, a adăugat acesta.

„În Sarti am comandat zilnic limonadă la Beach bar și la taverne. De fiecare dată primeam întrebarea: fanta or home made?”, a relatat un alt turist uimit că nu există această băutură într-o țară care are atât de multe lămâi.

O altă persoană a avut parte de o întâmplare complet hazlie. După ce i-a deranjat pe chelneri cu cerința lui, a ajuns să primească un pahar plin de suc de lămâie și o apă lângă.

„Am cerut și eu limonadă și am primit fanta de lămâie. Când i-am explicat ce vreau de fapt, mi-a adus un pahar de suc de lămâie și o apă lângă de n-am putut să-l beau nici cu 10 plicuri de zahăr. Nu mai zic ce față a făcut ospătarul, se uita la mine ca la felu’ 7”, a povestit bărbatul pe cel mai cunoscut forum despre Grecia.