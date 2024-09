Motivul pentru care un pensionar a depus contestație după recalculare. „Niște bani necuveniți”

sunt nemulțumiți de pensiile pe care le-au primit după marea recalculare și 3.000 de decizii cu erori vor fi recalculate. Printre acestea se numără și decizia de recalculare a unui pensionar care a mers la Casa de Pensii să refuze bani pe care ar urma să îi primească.

A contestat că a primit prea mulți bani

o contestație pentru că a primit prea mulți bani și a vrut ca suma să fie revizuită. El consideră că nu merită bani, drept pentru care nu îi poate primi, informează

„Am primit și eu hârtia cu decizia de recalculare. În cazul meu, particular, cred că mi s-au acordat niște bani pe care eu nu-i merit. Niște bani necuveniți, în chip firesc, trebuie să îi dai înapoi”, a declarat pensionarul.

Multe decizii de recalculare eronate

Printre greșelile din deciziile de recalculare sunt stagii de cotizare mai mici față de realitate, iar Casa Națională de Pensii a anunțat că a crescut numărul pensionarilor speciali la circa 12.000 de beneficiari.

„Am ieșit anticipat, mai am doi ani, am 63 de ani şi se iese cu penalizare. Am avut o penalizare de 300 lei la decizia trecută și acum s-a dublat penalizarea, deci am 600 lei și plus. Plus că nu ies socotelile, nu sunt ani…”, a spus un pensionar.

Nici românii care au lucrat în diaspora nu au parte de situații mai bune. Un bărbat care a lucrat în Italia așteaptă de doi ani să primească și pensia de acolo, doar că birocrația i-a pus multe piedici. În plus, nu este mulțumit nici de venitul pe care îl primește în România.

Pensiile recalculate se vor livra prin poștă până pe data de 15 septembrie, iar în data de 12 se vor vira bani pe carduri.