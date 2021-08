Munți de gunoaie pe litoral. Octavian Berceanu (Garda de Mediu): Amenzile au fost destul de mărișoare. Operatorii înțeleg destul de greu că trebuie să ofere condiții normale turiștilor (VIDEO)

Turism desprins parcă din anii ’90, la Costinești. Și nu în sensul bun. Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, critică dur stațiunile de pe litoral în urma controalelor făcute în aceste săptămâni. Reprezentanții Gărzii de Mediu au fost întâmpinați de munți de gunoaie, printre care se plimbă și peste 40.000 de turiști. Situația nu pare, însă, să deranjeze administrațiile locale de la malul mării, astfel că acestea vor avea de plătit acum pentru nerespectarea legii, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Octavian Berceanu, despre mizeria de pe litoral și amenzile date de Garda de Mediu

„Autoritățile nu s-au pregătit. Probabil fluxul mai scăzut de turiști din ultimii doi ani nu le-a ridicat niciun semn de întrebare privind capacitatea de a strânge deșeurile de pe litoral. Anul acesta toți operatorii au spus că a fost cel mai productiv an, cel mai mare flux de turiști, ținând cont că mulți nu au mai fost peste granițe, și ne-am trezit cu această situație în majoritatea locațiilor de pe litoral.

În Constinești au fost 40 – 60.000 de turiști, dar o capacitate redusă de colectare a deșeurilor, nu mai vorbim de colectare selectivă. Deșeurile rămâneau și 2 – 3 zile în șaci, sacții se umflau, mirosea peste tot. La un flux de 40.000 de turiști, aveam două autospeciale care deserveau și puteau să încarce doar pe timpul nopții. O altă problemă e lăsarea autoturismelor să intre în stațiuni și blocarea accesului acestor autospeciale pentru colectarea deșeurilor.

Important e că se poate face curățenie. Toată lumea spune că ”nu se poate, nu avem cum”, iată că s-a putut, deci e posibil”, a declarat Octavian Berceanu, pentru B1 TV.

Întrebat în ce stațiuni au mai făcut controale, șeful Gărzii de Mediu a răspuns: „Am dat amenzi pentru mașinile cetățenilor care intrau până aproape de plajă, în Vadu. În Corbu am fost, în Năvodari, Eforie, Costinești, Vama Veche, în Tuzla iar s-a putut face curat. Și acolo erau mormane de gunoi. Am bătut litoralul… Saturn… Am mers pe tot litoralul. Sperăm ca la anul să facem acțiunile astea mult mai devreme, că operatorii înțeleg destul de greu că trebuie să ofere condiții normale, vestice turiștilor”.

Întrebat ce riscă administrațiile locale care nu respctă legea, Berceanu a răspuns: „Amenzile au fost destul de mărișoare, 30 – 40 – 50.000 de lei, dar a dat și măsuri. Dacă revenim cu controlul și nu sunt respectate, amenzile se măresc și pot ajunge și la 100.000 de lei și următorul pas e retragerea autorizației de funcționare, ceea ce înseamnă suspectarea activității. Am avut și, de exemplu, sesizări penale. Destul de greu deoarece, de exemplu, coșurile erau atât de mici pentru un flux așa mare de deșeuri încât deșeurile erau aproape aruncate pe lângă coș. Un coș de birou de 70 de litri care să preia deșeuri de la 40.000 de oameni…”.

Șeful Gărzii de Mediu i-a îndemnat apoi pe turiști să le solicite operatorilor să aibă coșuri în care să arunce deșeurile, să nu mai arunce ambalajele pe jos și „să ne dezobișnuim să lăsăm mucurile de țigară în nisip”.