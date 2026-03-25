Agenția spațială americană a prezentat noua strategie de explorare, care vizează revenirea rapidă pe Lună și construirea unei baze permanente. Planul include misiuni frecvente cu echipaj uman, utilizarea energiei nucleare și chiar pregătirea unei viitoare expediții pe .

Startul unei noi curse spațiale

NASA a anunțat că este pregătită să dea startul unei noi etape în explorarea spațiului, într-un context de competiție tot mai intensă cu China. Primele lansări din cadrul programului Artemis sunt programate între 1 și 6 aprilie, scrie Click.

„Mai este doar o săptămână și pot confirma că totul este pregătit și nu există obstacole pentru lansarea Artemis, dacă vremea permite”, a declarat Lori Glaze, administrator adjunct NASA.

Patru astronauți vor încerca să ajungă pe Lună, existând până la patru ferestre de lansare pentru ca misiunea să fie un succes.

Aselenizări regulate și planuri ambițioase

Potrivit lui Jared Isaacman, NASA intră într-o nouă eră, în care obiectivul nu mai este doar explorarea, ci stabilirea unei prezențe permanente pe Lună.

După misiunile Artemis 4 și 5, programate pentru 2028, ritmul va crește semnificativ.

„Dar de data aceasta, scopul nostru nu este să punem piciorul pe Lună, ci să rămânem acolo”, a subliniat Isaacman.

Începând cu 2029, agenția își propune aselenizări cu echipaj uman la fiecare șase luni, în timp ce, din 2027, misiunile robotice vor pregăti infrastructura necesară.

Trei faze pentru o colonie lunară

Planul NASA este structurat în trei etape clare:

Faza experimentală: testarea tehnologiilor prin misiuni robotice și cu echipaj

Faza de dezvoltare: crearea unei infrastructuri semi-locuibile și a unui sistem logistic stabil

Faza finală: instalarea infrastructurii grele pentru susținerea unei prezențe umane continue

Pentru primele două etape, NASA estimează investiții de aproximativ 20 de miliarde de dolari în următorii șapte ani.

Energia nucleară și drumul spre Marte

Un element-cheie al strategiei îl reprezintă utilizarea energiei nucleare pentru propulsia sondelor spațiale. Această tehnologie ar putea reduce semnificativ durata călătoriilor spre Marte, care în prezent durează aproximativ nouă luni.

Misiunea „Space Reactor-1 Freedom”, programată pentru 2028, va testa pentru prima dată această tehnologie în spațiu. La sosirea pe Marte, sonda va lansa elicoptere similare cu Ingenuity, deschizând noi posibilități de explorare.