NASA pregătește revenirea pe Lună. Ce urmează după misiunile Artemis

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 13:57
Sursa Foto: NASA
Cuprins
  1. Startul unei noi curse spațiale
  2. Aselenizări regulate și planuri ambițioase
  3. Trei faze pentru o colonie lunară
  4. Energia nucleară și drumul spre Marte

Agenția spațială americană a prezentat noua strategie de explorare, care vizează revenirea rapidă pe Lună și construirea unei baze permanente. Planul include misiuni frecvente cu echipaj uman, utilizarea energiei nucleare și chiar pregătirea unei viitoare expediții pe Marte.

Startul unei noi curse spațiale

NASA a anunțat că este pregătită să dea startul unei noi etape în explorarea spațiului, într-un context de competiție tot mai intensă cu China. Primele lansări din cadrul programului Artemis sunt programate între 1 și 6 aprilie, scrie Click.

„Mai este doar o săptămână și pot confirma că totul este pregătit și nu există obstacole pentru lansarea Artemis, dacă vremea permite”, a declarat Lori Glaze, administrator adjunct NASA.

Patru astronauți vor încerca să ajungă pe Lună, existând până la patru ferestre de lansare pentru ca misiunea să fie un succes.

Aselenizări regulate și planuri ambițioase

Potrivit lui Jared Isaacman, NASA intră într-o nouă eră, în care obiectivul nu mai este doar explorarea, ci stabilirea unei prezențe permanente pe Lună.

După misiunile Artemis 4 și 5, programate pentru 2028, ritmul va crește semnificativ.

„Dar de data aceasta, scopul nostru nu este să punem piciorul pe Lună, ci să rămânem acolo”, a subliniat Isaacman.

Începând cu 2029, agenția își propune aselenizări cu echipaj uman la fiecare șase luni, în timp ce, din 2027, misiunile robotice vor pregăti infrastructura necesară.

Trei faze pentru o colonie lunară

Planul NASA este structurat în trei etape clare:

  • Faza experimentală: testarea tehnologiilor prin misiuni robotice și cu echipaj
  • Faza de dezvoltare: crearea unei infrastructuri semi-locuibile și a unui sistem logistic stabil
  • Faza finală: instalarea infrastructurii grele pentru susținerea unei prezențe umane continue

Pentru primele două etape, NASA estimează investiții de aproximativ 20 de miliarde de dolari în următorii șapte ani.

Energia nucleară și drumul spre Marte

Un element-cheie al strategiei îl reprezintă utilizarea energiei nucleare pentru propulsia sondelor spațiale. Această tehnologie ar putea reduce semnificativ durata călătoriilor spre Marte, care în prezent durează aproximativ nouă luni.

Misiunea „Space Reactor-1 Freedom”, programată pentru 2028, va testa pentru prima dată această tehnologie în spațiu. La sosirea pe Marte, sonda va lansa elicoptere similare cu Ingenuity, deschizând noi posibilități de explorare.

Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Eveniment
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Eveniment
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
Eveniment
Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate
Eveniment
Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Eveniment
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Un oraș din România se pregătește deja pentru 2050. Proiectul ambițios care va atrage toate privirile (VIDEO)
Eveniment
Un oraș din România se pregătește deja pentru 2050. Proiectul ambițios care va atrage toate privirile (VIDEO)
Carambol cu trei autoturisme și o ambulanță în București. O tânără a ajuns de urgență la spital
Eveniment
Carambol cu trei autoturisme și o ambulanță în București. O tânără a ajuns de urgență la spital
A vândut casa în 5 zile cu ajutorul ChatGPT. Suma obținută a depășit așteptările agenților imobiliari
Eveniment
A vândut casa în 5 zile cu ajutorul ChatGPT. Suma obținută a depășit așteptările agenților imobiliari
Parchetul General sărbătorește Ziua Națională a Pădurii. „Anchetă festivă” la mafia lemnului din mai multe județe
Eveniment
Parchetul General sărbătorește Ziua Națională a Pădurii. „Anchetă festivă” la mafia lemnului din mai multe județe
Ultima oră
15:07 - Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
15:05 - Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
14:59 - Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
14:56 - Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
14:50 - Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
14:38 - Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
14:35 - Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
14:22 - Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate
13:59 - Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
13:54 - Sindicaliștii au bătut palma cu PSD și cer Guvernului reducerea accizelor la combustibili. Ba chiar și plusează și cer și micșorarea TVA (VIDEO)