B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Preț carburanți azi, 25 martie. Cât au au ajuns să coste benzina și motorina. Bolojan anunță când ar putea fi redusă acciza

Ana Maria
25 mart. 2026, 11:06
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Se reduce acciza la combustibil pentru toți românii?
  2. Preț carburanți azi, 25 martie. Ce măsuri pregătește Guvernul pentru scumpiri
  3. De ce nu pot fi reduse rapid prețurile la pompă
  4. Preț carburanți azi, 25 martie. Există riscul unei crize de combustibil?

Preț carburanți azi, 25 martie. Românii continuă să plătească sume mari la pompă, în condițiile în care prețurile la carburanți se mențin la niveluri ridicate.

Miercuri, 25 martie, într-una dintre rețelele importante din București, motorina standard a ajuns la 10,22 lei pe litru, în timp ce benzina standard se vinde cu aproximativ 9,30 lei/litru. În cazul motorinei premium, prețurile urcă până la 10,60 lei/litru, atât în Capitală, cât și în alte orașe mari din țară.

Se reduce acciza la combustibil pentru toți românii?

Premierul Ilie Bolojan a declarat că varianta reducerii accizei la carburanți este analizată, însă nu reprezintă o măsură imediată.

Este un pas doi, dar asta înseamnă să ajungi la o situație de stabilitate, vezi cât s-a încasat, faci o estimare ce înseamnă costuri. Chiar dacă poți intervenii lună de lună, pentru a regla prețurile declanșezi niște elemente de costuri, iar România nu are un deficit de 3% cum ar fi fost bine să îl aibă”, a spus premierul, potrivit Antena 3 CNN.

Preț carburanți azi, 25 martie. Ce măsuri pregătește Guvernul pentru scumpiri

Șeful Executivului a anunțat că autoritățile pregătesc un prim set de măsuri pentru a limita impactul creșterii prețurilor la carburanți.

Acesta a precizat că o ordonanță în acest sens ar putea fi adoptată chiar în zilele următoare, în încercarea de a tempera efectele resimțite de consumatori.

De ce nu pot fi reduse rapid prețurile la pompă

Premierul a explicat că intervențiile directe asupra prețurilor pot avea consecințe nedorite, în special pentru operatorii mai mici din piață.

”O reducere de adaosuri este perfect suportabilă acolo unde lanţurile sunt integrate, rafinărie şi se ajunge până la staţia de benzină, dar acolo unde sunt doar comercianţii care cumpără direct produsul finit şi ajung să îl distribuie, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar o reducere a acestei marje de adaos la jumătate i-ar putea duce – astea au fost contestările care au apărut în această perioadă – la situaţia în care să nu îşi poată acoperi costurile, deci să funcţioneze în pierdere.

Într-o atare situaţie efectul pieţei este de a nu se mai aproviziona, ceea ce ar putea duce, la anumite staţii de benzină, nu cele care sunt în marile reţele, la o penurie de combustibil şi asta este discuţia pe care mâine o vom finaliza”, a declarat Bolojan.

Preț carburanți azi, 25 martie. Există riscul unei crize de combustibil?

Potrivit explicațiilor oferite de premier, o intervenție agresivă asupra prețurilor ar putea duce la efecte inverse, inclusiv la probleme de aprovizionare în anumite zone.

În special stațiile independente ar putea fi afectate, dacă reducerea marjelor de profit le-ar împinge în pierdere, ceea ce ar putea genera lipsuri temporare de combustibil.

Tags:
