Neregulile descoperite la hotelul din Saturn în care a fost ucisă Alina, tânăra angajată în vârstă de 18 ani 

Anchetă extinsă la hotelul din Saturn unde a avut loc uciderea unei fete de 18 ani. Sâmbătă, 12 august procurorii au solicitat efectuarea unor controale riguroase în clădirea în care Alina Elena Ciobanu a fost ucisă de cea mai bună prietenă. Ambele fete proveneau din Vaslui și veniseră să muncească în industria turismului de pe litoral, fiind cazate în același hotel.

Munca Istovitoare și Relațiile Tensionate

Loredana Atănăsoaie, autoarea actului tragic, a dezvăluit anchetatorilor o serie de detalii cutremurătoare. Ea a povestit cum angajații hotelului erau supuși unui program de lucru mult mai extenuant decât cel prevăzut în contractele lor de muncă.

„Lucram 7 zile pe săptămână, câte 9 ore pe zi, în timp ce contractul menționa doar 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână. Eu și Elena eram colege de clasă încă din clasa întâi, dar relația noastră a fost tensionată din diverse motive, inclusiv cele legate de muncă. Am avut certuri repetate, iar eu am solicitat de mai multe ori ca să fim cazate separat. Am cerut acest lucru superiorilor noștri, M.G. și A.M., dar mutarea noastră a fost amânată în mod inexplicabil, menținându-ne în aceeași cameră”, a mărturisit Loredana în fața anchetatorilor.

Mai multe nereguli, descoperite în hotelul în care a fost ucisă Alina Ciobanu

O anchetă riguroasă a scos la iveală o serie de aspecte șocante legate de modul de funcționare al hotelului. Printre dezvăluirile tulburătoare, s-a constatat că un minor lucra în timpul nopții în cadrul hotelului, în ciuda interdicțiilor legale. Autoritățile desfășoară investigații pentru a verifica legalitatea formelor de angajare, precum și respectarea normelor privind sănătatea și securitatea în muncă, conform informațiilor furnizate

În urma acestor dezvăluiri alarmante, au fost aplicate sancțiuni aspre. Polițiștii au impus două amenzi contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei pentru încălcarea legii referitoare la angajarea personalului. Inspectorii de muncă au desfășurat acțiuni complexe, prelevând documente și obținând declarații de la toate cameristele. Administratorul hotelului este așteptat să prezinte o serie de acte pentru a se trage concluziile adecvate. Suspiciunile cu privire la încălcarea legislației muncii planează asupra activităților din cadrul hotelului.

Restaurantul hotelului, închis de autorități

Pe lângă încălcările referitoare la personal, au fost identificate deficiențe grave în ceea ce privește normele de preparare și prelucrare a alimentelor. Operatorul economic al hotelului a fost amendat cu suma de 30.000 de lei pentru nerespectarea acestor norme. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni financiare pentru depășirea capacității de depozitare, precum și pentru proceduri nesigure în privința produselor. Operatorul a fost sancționat și pentru discrepanțele dintre etichetele produselor și documentele de recepție, dar și pentru utilizarea necorespunzătoare a substanțelor dezinfectante.

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au identificat deficiențe semnificative în zona de alimentație a hotelului. Drept urmare, această zonă a fost temporar închisă, în așteptarea remedierii problemelor semnalate.

Aceste dezvăluiri tragice și investigațiile care au urmat aruncă o lumină crudă asupra unor practici nesigure și ilegale în cadrul industriei turismului și a respectării legilor muncii.