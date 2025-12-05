Netflix a câştigat licitaţia care-i va permite să schimbe de la Hollywood. Analiștii estimează că va fi un moment de cotitură în industria cinematografică.

Netflix va preluat Warner Bros și HBO

cu abonați în întreaga lume a anunțat că a câștigat licitația pentru preluarea Warner Bros. şi HBO. Reprezentanții Netflix au anunțat un acord care va permite combinarea a două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, după cum relatează .

Platforma de streaming a acceptat să cumpere legendarul studio de televiziune şi film Warner Bros. Discovery, dar și celelalte active precum serviciul de streaming HBO Max. Prețul plătit va fi de 72 de miliarde de dolari, plus preluarea datoriilor.

Știrea a făcut senzație pe piața media. Anunţul a dat peste cap așteptările cu privire la viitorul Warner Bros. Discovery. Aceasta este și compania mamă a postului de televiziune CNN.

Dacă achiziția se va finaliza, de la Hollywood va fi remodelată într-un mod fundamental. Achiziția vine într-un moment dificil pentru piața divertismentului. Înainte de a intra în vigoare, acordul va trebui supus unei intense revizuiri normative în SUA şi în alte ţări.

Ce se va întâmpla după preluare

După preluarea de către Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) a declarat că va continua planurile de divizare în două companii cotate la bursă. Termenul limită pentru finalizarea operațiunii este vara lui 2026. Odată ce divizarea va intra în vigoare, platforma de streaming intenţionează să achiziţioneze jumătatea Warner. Cealaltă jumătate, Discovery Global, va include CNN şi alte canale de cablu.

Pe de altă parte, este posibil ca povestea să nu se încheie cu această mega-fuziune. Paramount şi Comcast, ceilalţi giganţi media cunoscuţi pentru că au depus oferte pentru WBD, ar putea continua să urmărească compania.

De altfel, mai mult timp, s-a crezut că Paramount va câștiga licitaţia pentru WBD. Directorii Paramount doresc să cumpere întreagul grup WBD – inclusiv activele sale de cablu. Ei se declară încrezători că vor reuși în demersul lor datorită propunerii pe care au făcut-o, dar și pentru că au o relație „reciproc avantajoasă” cu Donald Trump.

În acest context, n-ar fi exclus ca administrația Trump, interesată de o presă docilă, să pună bețe în roate tranzacției dintre Netflix și WBD.

Cinemateca Warner va fi preluată de gigantul de streaming

Prin această tranzacție, Netflix ar prelua întreaga cinematecă Warner Bros, una dintre cele mai valoroase din lume. Mai multe pelicule de succes, de la filme clasice, Casablanca, The Maltese Falcon, până la blockbustere recente și francize cu potențial precum Batman, Superman, Wonder Woman. De asemnea, în portofoliul Warner Bros. sunt seriale de succes precum Friends sau Ted Lasso.

O altă componentă esențială care atrage atenția celor de la Netflix este portofoliul HBO. Acesta este considerat unul dintre cele mai puternice din industrie și ar oferi Netflix un avantaj competitiv enorm cu producții precum The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm și Six Feet Under

Netflix se pregătește de război

Gigantul de streaming a depus două propuneri la începutul acestei săptămâni, peste ofertele financiare ale Paramount, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune. Mai mult, Netflix a acceptat aceeaşi taxă de reziliere costisitoare propusă de Paramount. Acest lucru înseamnă că potenţialul cumpărător va plăti WBD miliarde de dolari dacă tranzacţia nu va fi finalizată.

Acest lucru este esenţial, deoarece există o mare necunoscută. Autoritățile americane de reglementare ar putea să nu aprobe tranzacția. În plus, administraţia Trump va examina orice tranzacţie între Netflix şi WBD și va încerca să deturneze achiziția spre prietenii de la Paramount, cred unii analiști. Ei se așteaptă la o bătălie politică şi juridică foarte încrâncenată. Anumiți politicieni care s-au arătat nemulțumiți și îngrijorați pentru poziția pe care ar putea să o câștige Netflix.

„Ambiţia Netflix de a cumpăra adevărata sa ameninţare concurenţială – afacerea de streaming a WBD – ar trebui să alarmeze autorităţile antitrust din întreaga lume. Această potenţială tranzacţie, dacă s-ar materializa, ar ridica serioase probleme de concurenţă – poate mai mult decât orice altă tranzacţie pe care am văzut-o în ultimul deceniu”, a scris senatorul republican Mike Lee pe X.

Pe de altă parte, directorii Netflix își susțin achiziția arătând că activele sunt complementare. Iar această tranzacție va crea „mai multe oportunităţi pentru comunitatea creatoare”, a transmis compania într-un comunicat de presă .

Asociația Cinema United nu vede cu ochi buni achiziția

Cinema United, o asociaţie profesională care reprezintă proprietarii de cinematografe, nu vede cu ochi buni această achiziție. În opinia sa, acordul „reprezintă o ameninţare fără precedent pentru industria globală de distribuţie”. Organizația își argumentează punctul de vedere făcând referire la aversiunea generală a Netflix faţă de lansările în cinematografe.

Replica oficialilor platformei a fost că „se aşteaptă să menţină operaţiunile actuale ale Warner Bros. şi să se bazeze pe punctele sale forte, inclusiv lansările în cinematograf ale filmelor”.

Dacă se va realiza, tranzacţia ar pune capăt uneia dintre marile rivalităţi din industria media din ultimul deceniu. Un raport recent al analiştilor Bank of America a formulat o concluzie astfel: