Harry Potter revine pe ecrane. Anunțul HBO despre serialul care prezintă lumea vrăjitorilor de la școala Hogwarths

HBO a anunțat când va fi lansat noul despre Harry Potter și lumea vrăjitorilor de la școala Hogwarths, bazat pe cărțile scriitoarei britanice J.K. Rowling. Serialul a intrat în producție la studiourile Warner Bros din Marea Britanie.

Producția viitoarei serii Harry Potter, pregătită de , a început la 14 ani după lansarea filmului „ și Talismanele Morții: Partea 2”, care încheia aventurile simpaticului vrăjitor pe marele ecran.

În rolul lui Harry Potter a fost ales Dominic McLaughlin, a cărui fotografie, zâmbind în costum, cu ochelarii rotunzi specifici personajului, a fost dezvăluită de studioul de producție. Alături de el, Arabella Stanton va juca în rolul lui Hermione Granger, iar Alastair Stout îl va întruchpa pe Ron Weasley. Cei trei tineri au fost aleși din peste 30.000 de actori care au participat la casting.

Din distribuție mai fac parte Rory Wilmot, în rolul lui Neville Longbottom, Amos Kitson care-l va juca pe Dudley Dursley, Louise Brealey în rolul doamnei Rolanda Hooch și Anton Lesser în rolul lui Garrick Ollivander. Din echipa de producție mai fac parte Francesca Gardiner, scenarista principală și regizorul Mark Mylod, cunoscut pentru serialul Succession de pe HBO.

Printre ceilalți actori confirmați pentru rolurile importante se numără John Lithgow (Conclave, The Crown) în rolul directorului Albus Dumbledore, Janet McTeer (Tumbleweeds, The White Queen) ca Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (I May Destroy You, Gangs of London) ca Severus Snape și Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) pe Rubeus Hagrid.

The main cast of HBO’s new ‘HARRY POTTER’ TV series: • Dominic McLaughlin as Harry Potter

• Arabella Stanton as Hermione Granger

• Alastair Stout as Ron Weasley — Harry Potter (@HarryPottersMax)

Când va fi lansat primul sezon al serialului

Ani de-a rândul, fanii seriei au sperat că va exista și o continuare pentru micul ecran, iar după o lungă așteptare, dorința le-a fost îndeplinită, după cum relatează revista Variety. Acum, Warner Bros a dezvăluit că serialul Harry Potter va avea premiera în 2027 pe HBO și pe platforma de streaming HBO Max.

Noua producție îl va urmări pe tânărul Harry Potter din momentul în care descoperă că este vrăjitor și își părăsește familia de „încuiați” pentru a se înscrie la Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii Hogwarts. Pe parcurs, leagă prietenii cu Ron Weasley și Hermione Granger și se confruntă cu Lordul Voldemort.

Warner Bros a anunțat încă din 2023 că are în vedere un proiect bazat pe romanele autoarei britanice J.K. Rowling și că are în vedere un angajament de 10 ani. Reprezentanții studioului de producție au precizat că viitoarea serie este o adaptare fidelă a cărților. De altfel, Rowling a fost cooptată ca producător executiv al seriei.

Fiecare volum va avea propriul sezon

La momentul anunțului făcut de Warner Bros, specialiștii din industria cinematografică atrăgeau atenția că o producție care se întinde pe zece ani nu presupune, automat, un serial cu 10 sezoane. Aceste estimări au fost de natură să-i cam dezamăgească pe iubitorii micului vrăjitor care și-ar fi dorit ca noua serie să dureze cât mai mult posibil.

Acum, compania americană a stabilit că fiecare sezon al serialului pregătit de HBO va ilustra câte o carte din cele șapte ale seriei Harry Potter .

Jurnaliștii de la Variety au aflat că filmările pentru sezonul vor dura până în primăvara lui 2026, urmând ca sezonul 2 să intre în producție după o scurtă pauză.