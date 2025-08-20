Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?

Pensionarii și românii cu venituri mici pot primi bani de la stat pentru plata facturilor la energie. Care sunt condițiile pentru a primi banii? Ministerul Muncii a anunțat că doritorii trebuie să se înscrie pe o platformă online.

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.