Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?

Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?

Ana Maria
20 aug. 2025, 16:43
Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
Sursa foto: Freepik / @ freepik

Pensionarii și românii cu venituri mici pot primi bani de la stat pentru plata facturilor la energie. Care sunt condițiile pentru a primi banii? Ministerul Muncii a anunțat că doritorii trebuie să se înscrie pe o platformă online.

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Mai multe detalii, pe newsweek.ro.

