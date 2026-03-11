B1 Inregistrari!
Newsweek: Cum ne apără „străinii”, puși la zid de Călin Georgescu, în cazul unui atac iranian. Ce apărare are România

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 15:34
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Imediat ce România a primit o solicitare din partea SUA privind dislocarea unor trupe și a unor avioane la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul războiului din Iran, în spațiul public românesc s-a instalat teama că am putea fi atacați și atrași în războiul „străinilor”.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și solicitarea de ultimă oră Statelor Unite de a disloca trupe și avioane militare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au alimentat în spațiul public românesc temeri că țara noastră ar putea deveni o țintă pentru Iran.

