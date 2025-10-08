Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?

Mai sunt doar două zile până când pensiile pe luna octombrie vor fi virate pe card. Vă spunem ora la care puteți merge la bancomat. Unii pensionari vor primi restanțe foarte importante de bani care acoperă nu mai puțin de 12 luni.

Pensiile intră pe card vineri, pe data de 10 octombrie. Pensiile intră pe card cu 2 zile mai devreme decât s-au obișnuit pensionarii.

Explicația este una simplă. Ziua în care se băgau banii pe card era data de 12. Însă, în octombrie, 12 cade într-o duminică.

Casa de Pensii a decis să încarce pensiile în cursul zilei de vineri, 10 octombrie. Toate pensiile vor fi livrate în aceeași zi.

