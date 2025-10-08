B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?

Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 15:29
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Sursa Foto: Pixabay.com

Mai sunt doar două zile până când pensiile pe luna octombrie vor fi virate pe card. Vă spunem ora la care puteți merge la bancomat. Unii pensionari vor primi restanțe foarte importante de bani care acoperă nu mai puțin de 12 luni.

Pensiile intră pe card vineri, pe data de 10 octombrie. Pensiile intră pe card cu 2 zile mai devreme decât s-au obișnuit pensionarii.

Explicația este una simplă. Ziua în care se băgau banii pe card era data de 12. Însă, în octombrie, 12 cade într-o duminică.

Casa de Pensii a decis să încarce pensiile în cursul zilei de vineri, 10 octombrie. Toate pensiile vor fi livrate în aceeași zi.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Eveniment
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Eveniment
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Eveniment
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Eveniment
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Eveniment
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Eveniment
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Eveniment
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Eveniment
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Eveniment
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Eveniment
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Ultima oră
17:05 - Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
16:49 - Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
16:49 - Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
16:46 - Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
16:46 - Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
16:44 - Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
16:40 - BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Estimări legate de evoluția inflației și a economiei
16:31 - Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
16:07 - Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
16:00 - Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă