Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă

Pensiile au crescut în medie cu 40% în anul 2024. Pentru că aceste creșteri nu aveau o bază economică, în următoarele 17 luni pensiile au crescut cu doar 38 de lei. Pensiile de invaliditate au scăzut cu 31 de lei. În 2026, nu e loc de nicio creștere de pensii.

Anul 2024 a venit cu creșteri puternice de pensii. La 1 ianuarie 2024, pensiile s-au indexat cu 12%. Avea să fie, de altfel, ultima creștere de pensii, chiar dacă indexarea cu inflația trebuie să se facă o dată pe an la fiecare 1 ianuarie.

