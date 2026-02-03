Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă

B1 Inregistrari!
03 feb. 2026
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Pensiile au crescut în medie cu 40% în anul 2024. Pentru că aceste creșteri nu aveau o bază economică, în următoarele 17 luni pensiile au crescut cu doar 38 de lei. Pensiile de invaliditate au scăzut cu 31 de lei. În 2026, nu e loc de nicio creștere de pensii.

Anul 2024 a venit cu creșteri puternice de pensii. La 1 ianuarie 2024, pensiile s-au indexat cu 12%. Avea să fie, de altfel, ultima creștere de pensii, chiar dacă indexarea cu inflația trebuie să se facă o dată pe an la fiecare 1 ianuarie.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

