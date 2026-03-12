Presa de la Moscova scrie azi despre decizia României a de a permite avioanelor SUA să staționeze la baza de la Kogălniceanu. „SUA nu renunță la crearea de amenințări militare directe împotriva Rusiei”, spun analiștii militari citați de presa din Rusia.

România a anunțat că va permite avioanelor de realimentare SUA să staționeze la baza de la Mihail Kogălniceanu. Președintele Nicușor Dan a anunțat că este vorba doar de staționarea unor avioane cisternă ale SUA care pot alimenta în aer bombardiere sau avioane de luptă ale SUA. Mai multe detalii pe .