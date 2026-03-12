B1 Inregistrari!
Newsweek: Prima reacție din Rusia la amplasarea avioanelor SUA în România: „O amenințare directă la adresa Moscovei"

Newsweek: Prima reacție din Rusia la amplasarea avioanelor SUA în România: „O amenințare directă la adresa Moscovei”

Ana Beatrice
12 mart. 2026, 15:14
Sursă foto: Facebook/MApN

Presa de la Moscova scrie azi despre decizia României a de a permite avioanelor SUA să staționeze la baza de la Kogălniceanu. „SUA nu renunță la crearea de amenințări militare directe împotriva Rusiei”, spun analiștii militari citați de presa din Rusia.

România a anunțat că va permite avioanelor de realimentare SUA să staționeze la baza de la Mihail Kogălniceanu. Președintele Nicușor Dan a anunțat că este vorba doar de staționarea unor avioane cisternă ale SUA care pot alimenta în aer bombardiere sau avioane de luptă ale SUA.

