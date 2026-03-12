Soția pilotului de F-16, Daniela Palferenț, a transmis un mesaj plin de durere după ce căpitanul Octavian Palferenț și-a pierdut viața la doar 30 de ani. Tragedia s-a produs la Baza 86 Aeriană „Borcea”, unde a apei pentru a salva un câine maidanez.

Cum s-a produs tragedia

Incidentul a avut loc în jurul orei 17:30, într-o zonă cu bazine de apă destinate intervențiilor în caz de incendiu. Octavian Palferenț a observat un câine căzut într-un astfel de canal și a decis să intervină. Din păcate, bazinul avea pereți abrupți și alunecoși, ceea ce a făcut imposibilă ieșirea. Un coleg a sărit în ajutorul său și l-a scos pe mal, însă pilotul era deja inconștient. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima tânărului căpitan s-a oprit.

Soția pilotului de F-16, mesaj sfâșietor după pierderea pilotului

Octavian și Daniela se căsătoriseră de doar zece luni și aveau planuri de viitor în Brașov, orașul în care locuiau. La scurt timp după accident, soția sa a postat un mesaj emoționant în memoria partenerului său de viață:

„Acum 4 ani Dumnezeu mi-a oferit cel mai frumos, minunat și inteligent bărbat. 4 ani mai târziu… ai plecat și ai luat tot fără să-mi mai urezi «La mulți ani nouă». Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând. Ai fost și vei rămâne mereu îngerul meu”, a scris Daniela Palferenț pe rețelele sociale.

Care a fost parcursul profesional al căpitanului Octavian Palferenț

Căpitanul Palferenț era un profesionist respectat, cu peste 800 de ore de zbor la manșa avioanelor supersonice F-16 Fighting Falcon. Acesta visa să devină instructor și să piloteze aeronave de ultimă generație. Pasiunea sa pentru cer era cunoscută de toți colegii, acesta obișnuind să spună: „Am crescut cu capul în nori și eventual cu capul în nori am ajuns”.

„Vorbea întotdeauna cu sclipire în suflet despre aviație, despre cât de norocos este că zboară o aeronavă F-16. Mi-a spus că e ultima dată când e pe scenă, e ultima dată când poartă un badge de comunicator și nu unul de performer”, a scris un prieten apropiat.

Soția pilotului de F-16 primește sprijinul comunității: Când va fi înmormântat

Organizatorii BIAS au subliniat curajul său, iar asociațiile pentru protecția animalelor l-au numit un model de bunătate. Moartea pilotului este investigată acum de Parchetul Militar, care încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ministerul Apărării Naționale a transmis că întregul personal al Forțelor Aeriene își exprimă regretul și sprijinul pentru familia îndoliată.

„Pentru noi, cei care vedem zilnic câtă cruzime există față de animale, faptul că un OM a ales să își riște viața pentru a salva un suflet aflat în pericol este o dovadă uriașă de empatie, curaj și bunătate. Astăzi, România a pierdut nu doar un militar, ci un OM cu un suflet mare, un OM cum rar mai întâlnești. Drum lin, Domnule Căpitan Octavian Palferenț”, a transmis Asociația Kora Kariola.

Căpitanul Octavian Palferenț va fi înmormântat sâmbătă, 14 martie, în satul Goioasa, comuna Agăș, județul Bacău, la Biserica „Sfântul Dumitru”, începând cu ora 13:00, .