Acasa » Politică » Bolojan l-a primit pe Zelenski la Palatul Victoria. Ce au discutat despre românii din Ucraina (VIDEO)

Bolojan l-a primit pe Zelenski la Palatul Victoria. Ce au discutat despre românii din Ucraina (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 21:09
Bolojan l-a primit pe Zelenski la Palatul Victoria. Ce au discutat despre românii din Ucraina (VIDEO)
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul român Ilie Bolojan. Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. Parteneriatul Strategic România – Ucraina
  2. Bolojan și Zelenski, discuții despre apărare, energie și reconstrucția Ucrainei
  3. Ce au vorbit Bolojan și Zelenski despre comunitatea de români din Ucraina

Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat despre Parteneriatul Strategic România – Ucraina semnat chiar azi și despre colaborarea dintre cele două țări în mai multe domenii.

Parteneriatul Strategic România – Ucraina

„Vă asigur de respectul meu și al Guvernului României pentru reziliența, curajul și tenacitatea de care Ucraina și poporul ucrainean au dat dovadă în această perioadă, având în vedere condițiile dificile în care duceți acest război”, a declarat Ilie Bolojan, care a salutat semnarea Parteneriatului Strategic România – Ucraina.

La rândul său, Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru ajutorul dat încă din primele zile ale războiului și a subliniat că Parteneriatul Strategic semnat azi va întări colaborarea multidimensională dintre cele două țări.

Bolojan și Zelenski, discuții despre apărare, energie și reconstrucția Ucrainei

„Înalții oficiali au discutat despre proiectele de cooperare în domeniile militar, economic, energetic şi al transporturilor, evidențiind importanța interconectărilor dintre cele două state.

În domeniul energetic, au fost evidențiate proiectele de interconectare electricǎ, precum şi oportunitățile oferite de proiectul Coridorul Vertical și de rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră, iar in domeniul transporturilor, posibilitățile de colaborare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe interconectarea rutieră, feroviară, navală. În acest context s-a discutat despre oportunitatea realizării unui pod peste Dunăre între localitățile Orlivka și Isaccea, despre funcționarea liniei directe de cale ferată Kiev – București, precum și despre deschiderea unor puncte comune de trecere a frontierei”, a transmis Guvernul României, într-un comunicat.

Cei doi au discutat și despre procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv utilizarea oportunităților oferite de mecanismul de finanțare europeană și investiții strategice pentru frontiera estică EastInvest.

Au fost discutate și proiectele comune în industria de apǎrare, precum construirea de drone în România folosind expertiză ucraineană, cu utilizarea Programului SAFE.

Ce au vorbit Bolojan și Zelenski despre comunitatea de români din Ucraina

Potrivit comunicatului emis de Guvern, premierul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întrevederii, importanța respectării drepturilor minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba română şi a libertății religioase, menționând faptul că Guvernul are întreaga disponibilitate să susțină renovarea școlilor în care învață copiii etnicilor români.

„Comunitatea românească din Ucraina și cea ucraineană din România sunt punți de legătură între țările noastre”, a punctat Bolojan. De asemenea, acesta a salutat decizia ca în fiecare an, pe 31 august, să fie celebratǎ Ziua Limbii Române în Ucraina.

Iar Zelenski a dat asigurări că nicio școală din comunitățile românești din Ucraina nu va fi închisă.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu, secretarul de stat în MAE, Ana-Cristina Tinca, și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Ucraina, Victor Micula.

