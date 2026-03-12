B1 Inregistrari!
Tone de deșeuri îngropate ilegal descoperite în județul Bacău. Ce au găsit inspectorii Gărzii Naționale de Mediu (FOTO)

Tone de deșeuri îngropate ilegal descoperite în județul Bacău. Ce au găsit inspectorii Gărzii Naționale de Mediu (FOTO)

Iulia Petcu
12 mart. 2026, 21:53
sursa foto: Facebook/ Garda Națională de Mediu
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o situație gravă într-o localitate din județul Bacău, unde cantități mari de deșeuri ar fi fost îngropate ilegal. Verificările au scos la iveală și o posibilă exploatare neautorizată de agregate minerale în aceeași zonă.

Ce au descoperit inspectorii în zona din Tamași

Controlul efectuat pe 11 martie în comuna Tamași a scos la iveală un teren pe care ar fi fost îngropate cantități semnificative de deșeuri. Suprafața afectată se întinde pe aproximativ 5.000 de metri pătrați.

„Tone de deşeuri îngropate total ilegal, într-o arie de peste 5.000 de mp, în Tamaşi, judeţul Bacău. Este grav, este ilegal şi cine a făcut asta riscă amenzi de până la 200.000 de lei şi chiar pedeapsa cu închisoarea între 1 şi 5 ani!”

Inspectorii spun că o parte dintre deșeuri au devenit vizibile deoarece nu au putut fi acoperite complet cu materialul folosit pentru umplerea terenului.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, materialul utilizat pentru acoperirea zonei ar proveni din lucrări de demolare sau din resturi generate de activități din domeniul construcțiilor.

Ce alte nereguli au fost identificate în aceeași zonă

Pe lângă depozitarea ilegală a deșeurilor, inspectorii au descoperit și o posibilă exploatare neautorizată de agregate minerale.

„În aceeaşi zonă, proverbialul colac peste pupăză, am descoperit o exploatare ilegală de agregate minerale. Materialul de umplutură pare a fi format din deşeuri provenite din demolări şi construcţii”, au arătat reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Autoritățile consideră că această activitate ar putea avea legătură directă cu modul în care a fost amenajată zona și cu materialele utilizate pentru acoperirea deșeurilor.

Cum încearcă autoritățile să identifice persoanele responsabile

Cazul a mobilizat mai multe instituții, care au participat la verificări și la colectarea de informații pentru clarificarea situației.

„Acţiunea, proporţională cu gravitatea faptelor, a implicat cinci instituţii, cu oameni în teren la faţa locului, dar şi cercetări ulterioare, inclusiv la nivelul poliţiei economice, pentru depistarea celor care au patronat acest dezastru ecologic. La cum arată acum situaţia, există suspiciuni mari inclusiv pentru furt de agregate”, a precizat Garda de Mediu, potrivit Digi24.

