Clanul Cârpaci a forțat un bărbat să-și doneze un rinichi pentru a salva viața liderului grupării, care avea grave probleme renale.

Victima a fost sechestrată într-o casă din Germania, agresată și lăsată fără acte de identitate. Bărbatul a fost obligat să accepte intervenția chirurgicală care a avut loc în iunie 2022.

Clanul Cârpaci a forțat victima prin amenințări la adresa părinților

Anchetatorii DIICOT susțin că victima a fost amenințată în mod repetat că părinții săi din România vor fi uciși dacă refuză transplantul. Din cauza presiunilor, românul a cedat și a acceptat să semneze documentele necesare în fața medicilor din Germania. Pentru a păstra aparența, acesta a fost obligat să declare în fals că este rudă cu liderul clanului Cârpaci, cel care a fost beneficiarul organului.

Cum a fost descoperit traficul de organe

Totul a ieșit la iveală imediat după transplantul efectuat la spitalul german, când medicii au avut suspiciuni cu privire la relația dintre donator și primitor și au anunțat autoritățile. Investigația a devenit rapid una internațională. În această dimineață, polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au descins la mai multe locuințe ale familiei Cârpaci din Timișoara. Autoritățile au căutat probe și documente care să clarifice modul în care a fost organizată întreaga operațiune.

Cum decurge ancheta

Principalii suspecți nu au fost găsiți la perchezițiile din Timișoara, iar anchetatorii cred că aceștia se află în prezent în Germania. Pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru infracțiuni extrem de grave, inclusiv , constrângere și amenințare. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili dacă rețeaua a mai făcut și alte victime prin aceeași metodă, scrie .