B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Interlopii din Clanul Cârpaci sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi în Germania

Interlopii din Clanul Cârpaci sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi în Germania

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 17:58
Interlopii din Clanul Cârpaci sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi în Germania
Sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Clanul Cârpaci a forțat victima prin amenințări la adresa părinților
  2. Cum a fost descoperit traficul de organe
  3. Cum decurge ancheta

Clanul Cârpaci a forțat un bărbat să-și doneze un rinichi pentru a salva viața liderului grupării, care avea grave probleme renale.

Victima a fost sechestrată într-o casă din Germania, agresată și lăsată fără acte de identitate. Bărbatul a fost obligat să accepte intervenția chirurgicală care a avut loc în iunie 2022.

Clanul Cârpaci a forțat victima prin amenințări la adresa părinților

Anchetatorii DIICOT susțin că victima a fost amenințată în mod repetat că părinții săi din România vor fi uciși dacă refuză transplantul. Din cauza presiunilor, românul a cedat și a acceptat să semneze documentele necesare în fața medicilor din Germania. Pentru a păstra aparența, acesta a fost obligat să declare în fals că este rudă cu liderul clanului Cârpaci, cel care a fost beneficiarul organului.

Cum a fost descoperit traficul de organe

Totul a ieșit la iveală imediat după transplantul efectuat la spitalul german, când medicii au avut suspiciuni cu privire la relația dintre donator și primitor și au anunțat autoritățile. Investigația a devenit rapid una internațională. În această dimineață, polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au descins la mai multe locuințe ale familiei Cârpaci din Timișoara. Autoritățile au căutat probe și documente care să clarifice modul în care a fost organizată întreaga operațiune.

Cum decurge ancheta

Principalii suspecți nu au fost găsiți la perchezițiile din Timișoara, iar  anchetatorii cred că aceștia se află în prezent în Germania. Pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru infracțiuni extrem de grave, inclusiv trafic de persoane în scopul prelevării de organe, constrângere și amenințare. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili dacă rețeaua a mai făcut și alte victime prin aceeași metodă, scrie Observator.

Tags:
Citește și...
Cantități uriașe de zahăr scoase din vânzare după verificări naționale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
Eveniment
Cantități uriașe de zahăr scoase din vânzare după verificări naționale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
Soția pilotului de F-16, îngenuncheată de durere: Mesajul transmis după ce militarul a murit salvând un câine
Eveniment
Soția pilotului de F-16, îngenuncheată de durere: Mesajul transmis după ce militarul a murit salvând un câine
Tragedie la metroul bucureștean: O persoană a murit după ce a fost lovită de tren / UPDATE: Cine e victima
Eveniment
Tragedie la metroul bucureștean: O persoană a murit după ce a fost lovită de tren / UPDATE: Cine e victima
Cristina Chiriac, propunerea ministrului PSD al Justiției pentru șefia Parchetului General, a primit aviz negativ în CSM. Blocaj în cazurile lui Marius Voineag și Alex Florența
Eveniment
Cristina Chiriac, propunerea ministrului PSD al Justiției pentru șefia Parchetului General, a primit aviz negativ în CSM. Blocaj în cazurile lui Marius Voineag și Alex Florența
5 lecții de viață pe care le poți învăța din cartea Heated Rivalry. Mai mult decât rivali
Eveniment
5 lecții de viață pe care le poți învăța din cartea Heated Rivalry. Mai mult decât rivali
Cum să potrivești lungimea comodei cu diagonala televizorului tău?
Eveniment
Cum să potrivești lungimea comodei cu diagonala televizorului tău?
Newsweek: Prima reacție din Rusia la amplasarea avioanelor SUA în România: „O amenințare directă la adresa Moscovei”
Eveniment
Newsweek: Prima reacție din Rusia la amplasarea avioanelor SUA în România: „O amenințare directă la adresa Moscovei”
Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
Eveniment
Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe
Eveniment
A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe
Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)
Eveniment
Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)
Ultima oră
18:42 - CTP: „Ce s-ar fi întâmplat cu Ucraina dacă președintele Ucrainei era Nicușor Dan, și nu Volodimir Zelenski?”. Răspunsul gazetarului (VIDEO)
18:38 - Cantități uriașe de zahăr scoase din vânzare după verificări naționale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
18:31 - De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor
18:18 - PSD reia tema debarcării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, atac dur la premier
18:09 - Andreea Bălan, acuzată după finala Eurovision România: „Când trebuia să jurizeze, era afară la pauză de vorbă”. Reacția artistei (VIDEO)
17:48 - Primarii comunelor din România sunt cu tunurile pe Ilie Bolojan. Edilii se plâng că nici măcar nu sunt băgați în seamă la Guvern. „Ne umilește și ne ia tot”(VIDEO)
17:43 - Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august (VIDEO)
17:29 - Polonia a fost ținta hackerilor: Armata intervine într-un spital, în timp ce guvernul suspectează implicare Iranului în atac
17:21 - Nicușor Dan, critici pentru Ungaria: „Nu e acceptabil!”. Ce reproșează președintele (VIDEO)
17:04 - Primul mesaj public al noului lider suprem al Iranului. Mojtaba Khameini jură răzbunare și aruncă amenințări. Războiul, departe de a se termina (VIDEO)