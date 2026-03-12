Obișnuită să fie în două țări, România și India, Iulia Vântur a învățat, în timp, să gestioneze hate-ul din online. Totuși, vedeta a mărturisit că cel mai greu i-a fost să-și vadă părinții suferind din cauza comentariilor răutăcioase de pe internet. De asemenea, Iulia Vântur a vorbit și despre viața sa în India: „Cred că India chiar este țara tuturor posibilităților”.

Iulia Vântur: La comentariile răutăcioase uneori răspund, dar cu compasiune

„Sincer, nu prea am timp să stau mult pe social media, însă este important să înțeleg cum simte, ce își dorește comunitatea mea. De cele mai multe ori, nici nu apuc să postez lucruri importante pe care le fac, care poate ar fi de interes pentru comunitatea mea, tocmai pentru că m-am ocupat deja cu altceva.

Cât despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul ”fii tu cel care face schimbarea”.

Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori”, a spus Iulia Vântur, pentru

Vedeta a susținut apoi că pentru părinții ei a fost mai greu: „Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”.

Iulia Vântur: Cred că India chiar este țara tuturor posibilităților

Întrebată ce a surprins-o cel mai mult în Mumbai, Iulia Vântur a răspuns: „Și dacă văd un inorog pe străzile din Mumbai, nu mă mai mir. (zâmbește) Poți să vezi o vacă mergând lângă un Ferrari și o ricșă luându-se la întrecere cu un Maybach. Cred că India chiar este țara tuturor posibilităților. Milionari ai lumii lasă totul pentru un ashram din India și un copilandru fără posibilități poate ajunge în cea mai înaltă poziție dintr-o companie uriașă. Ei cred în destin și au credință. M-au surprins plăcut acceptarea, cu ceea ce este, recunoștința pentru ceea ce au deja”.