Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 21:29
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Casele preferate tot mai des de români au costuri de construcție la jumătate
  2. Ce design și dimensiuni aleg cumpărătorii pentru noile locuințe
  3. București-Ilfov conduce topul cererilor pentru case alternative

Casele preferate tot mai des de români sunt locuințele alternative, datorită costurilor mai mici din construcții.

Potrivit unei analize, cererile pentru construcții pe structură metalică și din lemn au explodat între martie 2025 și februarie 2026. În timp ce interesul pentru casele tradiționale la cheie a scăzut cu 45,8%, locuințele pe structură metalică au înregistrat o cerere de aproape zece ori mai mare față de perioada anterioară.

Casele preferate tot mai des de români au costuri de construcție la jumătate

Factorul financiar rămâne principalul motiv de alegere al acestor case. Scumpirea materialelor de construcție și lipsa forței de muncă i-au împins pe viitorii proprietari spre soluții prefabricate sau modulare.

„Casele pe structură metalică costă, în medie, cu 50% mai puțin decât casele la cheie, iar locuințele din lemn pot costa doar o treime din prețul unei case tradiționale”, arată datele HomeRun.ro.

În prezent, locuințele pe structură metalică și din lemn reprezintă 61% din totalul solicitărilor, o răsturnare spectaculoasă față de anul 2024, când casele tradiționale dominau piața în proporție de 85%.

Ce design și dimensiuni aleg cumpărătorii pentru noile locuințe

În ceea ce privește preferințele de proiectare, majoritatea românilor optează pentru simplitate și eficiență. 79% dintre cei care aleg structura metalică preferă casele fără etaj, deoarece o locuință cu etaj poate avea un cost mediu cu 130% mai mare. Cele mai căutate suprafețe sunt cele de 100 mp (28%), urmate de cele de 80 mp (22%) și 50 mp (16%). În schimb, la casele din lemn, cea mai mare căutare o au proiectele mici, de 50 mp (32% din cereri).

Deși construcțiile sunt cele pe structură ușoară, locuințele tradiționale rămân alegerea principală pentru familiile mari. În această categorie, cumpărătorii caută în special case de 100 mp, compartimentate cu trei sau patru camere, 64% dintre aceștia preferând modelele fără etaj.

București-Ilfov conduce topul cererilor pentru case alternative

Regiunea București-Ilfov este lider la nivel național, generând 22% din totalul solicitărilor pentru case din lemn sau metal. Topul este completat de județele Prahova (8%), Constanța (7,5%), urmate de Timiș și Brașov cu aproximativ 7% fiecare. Datele statistice arată că sezonul construcțiilor are două vârfuri de activitate: luna martie, cu 12% din cereri, și luna august, cu 11% din totalul solicitărilor anuale, scrie Libertatea.

