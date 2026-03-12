B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă

Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 20:50
Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă
Foto: Hepta - Abaca Press / JMP-Taamallah/ABACA
Cuprins
  1. Victime în stare critică după un atac armat într-o universitate din Virginia
  2. FBI oferă asistență autorităților locale după incidentul armat

Un atac armat într-o universitate s-a soldat cu două victime în stare critică. Reprezentanții universității au anunțat că atacatorul a fost eliminat la scurt timp după ce a deschis focul.

Victime în stare critică după un atac armat într-o universitate din Virginia

Incidentul a provocat panică în rândul celor aproximativ 24.000 de studenți ai universității situate în Norfolk, la 145 de kilometri de Richmond și 320 de kilometri de Washington, DC.

Focurile de armă au răsunat în Constant Hall, clădirea principală a Colegiului de Afaceri, cu doar câteva zile înainte de vacanța programată să înceapă luni. Jennifer Lewis, purtătoarea de cuvânt a Spitalului General Sentara din Norfolk, a declarat că cele două persoane rănite se află în stare critică. Imediat după incident, conducerea instituției a decis să anuleze toate cursurile și operațiunile din campus pentru restul zilei de joi.

„Nu mai există o amenințare activă la adresa comunității din campus”, a precizat universitatea.

„Transmit gândurile și rugăciunile mele către cei afectați de incident, precum și către întregul campus și comunitatea mai largă”, scrie președintele universității, Brian Hemphill.

FBI oferă asistență autorităților locale după incidentul armat

Președintele Brian Hemphill a precizat că studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar au primit deja mâncare și consiliere psihologică pentru a depăși șocul suferit. Ancheta este în plină desfășurare, iar directorul FBI a confirmat implicarea agenției în acest caz pentru a sprijini forțele de ordine locale, scrie Hotnews.

„Personalul instituției oferă asistență și colaborează cu autoritățile locale”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-o postare pe platforma X.

