Câțiva hoți costumați în mineri au fost prinși de polițiștii din județul Hunedoara, după ce au jefuit în mod repetat mina din localitate.

Cum operau cei șapte hoți costumați în mineri

Grupul, format din șapte persoane, inclusiv un minor, și echipamente industriale fără a trezi suspiciuni. Aceștia pretindeau că sunt angajați trimiși de conducere pentru diverse lucrări de întreținere.

Indivizii acționau pe timp de noapte și intrau în perimetrul minei prin escaladare sau prin forțarea sistemelor de închidere ale magaziilor și atelierelor mecanice. Pentru a nu atrage atenția, aceștia purtau haine specifice minerilor și invocau pretexte legate de activități dispuse de șefi. Odată intrați, debranșau cabluri din cupru conectate la rețeaua de energie și demontau motoare metalice sau componente ale utilajelor aflate în funcțiune.

„Pentru a nu atrage atenţia, aceştia ar fi folosit echipamente specifice minerilor şi ar fi invocat pretexte legate de activităţi dispuse de conducerea unităţii, după care ar fi debranşat cabluri sau componente ale unor utilaje, pe care ulterior le-ar fi valorificat într-un interval scurt de timp”, a transmis IPJ Hunedoara.

Unde au avut loc perchezițiile și cine sunt suspecții

Polițiștii au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară în municipiile Vulcan, Petroșani și Timișoara. În urma acestor acțiuni, au fost descoperite probe importante și au fost recuperate bunuri care acoperă aproximativ jumătate din pagubă. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 43 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore.

Ce pagube au produs bărbații la unitatea din Vulcan

Potrivit , prejudiciul material este estimat la 40.000 de lei, însă hoții au provocat și alte probleme grave. Prin debranșarea cablurilor și componentelor unor utilaje aflate în funcțiune, aceștia au generat defecțiuni tehnice care au dus la întreruperea temporară a activității miniere. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, iar anchetatorii continuă cercetările.