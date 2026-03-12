Cristian Tudor Popescu a afirmat joi, pentru B1 TV, că pericolul cel mai mare la adresa României e chiar în interior, și e justiția română. Gazetarul a mai susținut că pentru șefia Parchetelor reprezintă „punctul PSD-ului” și că „fără aprobarea PSD-ului nu se mișcă nimic acolo”. În acest context, CTP s-a arătat uluit de reacția președintelui Nicușor Dan vizavi de problemele din justiție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

CTP, despre justiție, Nicușor Dan și PSD

„Dar altceva voiam să vă spun, iertați-mă. Pericolul cel mai mare pentru mine nu e ăsta. Adică terorismul islamic la Deveselu și așa mai departe… Pericolul cel mai mare este justiția din România, din interior! Pentru soarta României, în acest moment, acut este dușmanul numit justiție, care este dușman național al acestei țări!

Și față de care domnul Nicușor Dan, după ce astă vară spunea: ”mă voi duce adesea de multe ori la CSM și voi fi foarte bine pregătit” și apoi spunea că dacă rezultă că CSM-ul e corupt, la referendumul printre magistrați pe care îl va face imediat după vacanța de iarnă, atunci vor pleca acasă urgent. Și acum vine și spune… Domnilor, nu știu ce reacție ați avut dumneavoastră, mie mi-a căzut falca… Când a spus: ”știu ei ce fac, CSM-ul!”. Le-a spus susținătorilor săi: ”am făcut o analiza amplă, toți ăștia sunt buni, sunt buni”, a spus textual, ”și nu mă duc la CSM, că știu ei ce fac”. Vă rog frumos să-mi interpretați și mie asta, că nu știu, nu sunt în stare…”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a susținut apoi că propunerile ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia Parchetelor reprezintă „punctul PSD-ului” și că „fără aprobarea PSD-ului nu se mișcă nimic acolo”.